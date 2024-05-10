"İki devletli çözümden başka seçenek yok"

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Kayatürk, Kıbrıs'ta artık iki ayrı devlete dayanan bir çözümün olmasından başka seçenek olmadığının görüldüğüne işaret etti

Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile toplantı yaptı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi. Kayatürk, artık iki ayrı devlete dayanan bir çözümün olmasından başka seçenek olmadığının görüldüğüne işaret ederek bu inancı bütün platformlarda dile getirdiklerini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün 1974’ten sonra kalkınma süreci yaşadığını bu sürecin başından bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman halkın yanında olduğunu söyledi. Canaltay, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun Annan Planı sürecinde verdiği sözlerin havada kaldığını vurgulayarak, bugün Kıbrıs Türk halkına eşitlikten uzak muamele yapıldığını kaydetti.

KKTC heyeti, görüşmelerin ardından TBMM’de 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan yerleri ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

Heyet daha sonra TBMM Genel Kurulu’nu da ziyaret etti. Bu sırada Genel Kurulda heyetin adı anons edilerek TBMM’ne mensup milletvekilleri heyeti selamladı.

Öte yandan Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye – KKTC Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

TBMM Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, komisyonlar arasında ziyaretlerin karşılıklı artarak devam edeceğini düşündüklerini söyledi.

TBMM’de birçok dostluk grubu olduğunu ancak bunların içinde en önem verileninin KKTC ve Azerbaycan dostluk grupları olduğunu dile getiren Erdem, Meclisteki tüm partilerin Kıbrıs konusunda aynı fikir birliğinde olduğunu belirtti.

