"Engelliler, üvey evlat muamelesi görüyor"

Engelliler Federasyonu, engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için Engelsiz Yaşam Evi'ne siyah çelenk bıraktı. Engelliler Federasyonu Başkanı Yücetürk, engellilerin yıllardır ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü vurguladı

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı dernek başkanları ve temsilcileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Yaşam Evi binası önünde basın toplantısı düzenledi, engellilerin sorunlarına bir kez daha dikkat çekildi. Toplantıda, engelliler için 14 maddelik istem paketi açıklandı.

Saygı duruşunun ardından bina girişine bir siyah bir de normal çelenk bırakıldı. Ardından konuşmalara geçildi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, burada yaptığı konuşmasında engelliler için 14 maddelik istem paketlerinin olduğunu söyledi.

Yücetürk, yılan hikayesine dönen Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nin 2014’te temellerinin atıldığını ve 10 yılda tamamlandığını ifade etti.

48 yataklı olan projenin 32’ye düşürüldüğünü kaydeden Yücetürk, dün ise 32 kişilik projenin de 28’e düşürüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Bugüne kadar kendilerini iyi yönetemeyenler için bina girişine siyah çelenk koyduklarını dile getiren Yücetürk, normal çelengin ise hiçbir zaman kendilerine desteklerini esirgemeyenler için olduğunu belirtti.

Engellilerin yıllardır ‘üvey evlat’ muamelesi gördüğünü öne süren Yücetürk, ekonomik koşullar nedeniyle de zor günler geçirdiklerini dile getirdi.

“Biz siyaset yapmıyoruz. Siyaset üstü konuşuyorum. Engelliler konusu siyaset üstüdür ve tüm siyasileri ilgilendirmektedir.” diye konuşan Yücetürk, ilgi ve desteği yeterince göremediklerini dile getirdi.

2006’dan 2023’e kadar tek bir engellinin işe alınmadığını belirten Yücetürk, geçen yıl göstermelik olarak 30 kişinin işe alındığını ancak bu konuda da siyaset yapıldığını öne sürdü.

Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı da, yıllar geçse dahi problemlerinin yerinde saydığını dile getirdi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin atıl vaziyette durduğunu ifade eden Arı, binanın kuşlar tarafından istila edildiğini kaydetti.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Arı, söyleyecek söz bulamadığını ifade etti.

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de, Engelliler Haftası dolayısıyla 10 yıldır atıl vaziyette olan Engelsiz Yaşam Evi için bir başlangıç yapılmasının kendilerini burukluktan sevinçli hale getirdiğini söyledi ancak “bu yeterli değildir” dedi.

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı ve Engelliler Federasyonu Asbaşkanı Melek Çaluda, yasaların geçtiğini ancak uygulanmadığını dile getirdi.

Engelsiz Yaşam Evi’nin 10 yıldır açılamadığını ve çok üzgün olduğunu ifade eden Çaluda, engellilik sorununun diğer toplumsal sorunların bir parçası olduğunu kaydetti.

Çaluda, çocuğun engelli doğduğunu fark eden ya da daha önceden bunu öğrenen aileler için travmaların yaşanacağı dönemde anne ve babaların geçirdikleri ruh halini ve yapılması gerekenleri anlatan bir merkez, danışmanlık hizmetleri ve aile danışmanlığının ülkede maalesef olmadığını ifade etti.

