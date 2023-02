“Engelleri kaldırın”

Bir grup İngiliz Parlamenter KKTC’ye geldi. Başbakan Üstel, KKTC vatandaşlarına yönelik İngiltere'nin uyguladığı kısıtlamaların son bulmasını, Kıbrıslı Türklerin ulaşım, spor ve ticaret yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi

Başbakan Ünal Üstel, İngiliz Parlamenter heyetini kabul etti.

Üstel milletvekilleri Paul Bristow, Stephen Metcalfe, Brenda Clarke ve Lordlar Kamarası üyeleri Baroness Blackstone ve Lord Rogan'dan oluşan İngiliz Parlamenter heyetini kabul etti.

İngiliz Parlamenterler, Kıbrıs ihtilafında Kıbrıs Türk tarafının yaşanmışlıklarının, endişelerinin ve vizyonunun pek bilinmediğini, bunları dinlemek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduklarını, bu maksatla temaslar gerçekleştirdiklerini ve burada yaşananları görmelerinin bundan sonra üretecekleri kararlarda kendilerine ışık tutacağını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, İngiliz parlamenterleri ve Lordlar Kamarası üyelerini Başbakanlıkta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, Kıbrıs'ın gerçeklerinin ancak her iki tarafın görüşleri dikkate alınarak öğrenilebileceğini, bu ziyaretin de bu amaca hizmet edeceğini umduğunu söyledi.

Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik İngiltere'nin uyguladığı kısıtlamaların son bulmasını, Kıbrıslı Türklerin ulaşım, spor ve ticaret yapmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Üstel, İngiltere ile Kıbrıs Türk halkının geçmişe dayanan derin ilişkileri olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 bine yakın İngiliz vatandaşının bulunduğunu, aynı zamanda İngiltere genelinde 300 binin üzerinde Kıbrıslı Türkün yaşadığını, bu durumun ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde büyük önem arz ettiğini söyledi.

Başbakan Üstel, 50 yılı aşkın bir süre federasyon temelinde görüşmelerin sürdürüldüğünü, Kıbrıslı Türklerin ortaya çıkan tüm planlara çözüm için evet dediğini, eşitlik temelinde yetki ve refah paylaşımını reddeden tarafın hep Rumlar olduğunu, 2020’den itibaren daha gerçekçi bir çözüm modeli olan iki devlete dayalı ve taraflar arasında kurumsal iş birliği öngören çözüm modeline geçildiğini kaydetti.

Üstel, İngiltere'nin artık bu yeni ve gerçekçi temel üzerinden görüşmelerin sürdürülmesine yönelik girişimler yapması gerektiğini belirterek, Kıbrıslı Türklerin adada barış ve huzur ortamı içerisinde yaşanması için üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirdiğini ve getireceğini söyledi.

Toplantının sonunda İngiliz Parlamenterler görüşmeyi faydalı ve bilgilendirici olarak niteleyerek, kendileriyle paylaşılan önemli ayrıntıları ilgili platformlarda ele alacaklarını ifade etti.

TÖRE’YE ZİYARET

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, KKTC’de temaslar yapan İngiliz Parlamenterler Paul Bristow, Stephen Metcalfe, Brendan Clarke Smith ve Lord Rogan ile eski Parlamenter Baroness Blackstone’u kabul etti.

Kabulde konuşan Başkan Töre, heyetin KKTC’yi de ziyaret etmesini çok önemli bulduklarını ifade ederek, tek taraflı olarak sadece Ada'nın Güney'ine yapılan ziyaretlerin Rumları çözümsüzlüğe ittiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirtti.

Heyet adına konuşan İngiliz Parlamenter Stephen Metcalfe de, konuşmasında ziyaret vesilesiyle adada durumu çok daha iyi anladıklarını kaydederek, adada iki eşit halk olmasına karşın çeşitli haksızlıkların olduğunu gördüklerini söyledi.

Adada çözüm olması için nasıl bir rol oynayabileceklerini görmek açısından da ziyaretin önemli olduğunu ifade eden Metcalfe, uzun bir tarihi olan bir adada yaşayan iki toplum için nasıl bir çözüm ortaya konabileceği noktasında bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Metcalfe, temaslarında aldıkları tüm mesajların adada iki eşit toplum ve paylaşılmış bir tarih olduğu yönünde olduğunu dile getirerek, çözüm adına gerekli çalışmaları yapmak istediklerini vurguladı.