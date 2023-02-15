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Üstel'den sürpriz Maraş detayı

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Başbakan Üstel, İngiliz hükümetinin Kapalı Maraş'ta İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait otele ilişkin olarak TMK’ya müracaatta bulunduğunu bildirdi

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Üstel'den sürpriz Maraş detayı
Başbakan Ünal Üstel, İngiliz Parlamenterleri kabulünde Maraş'tan bazı detaylar paylaştı.
Başbakan, Kapalı Maraş'ta İngiltere Savunma Bakanlığı'na ait bir otelin tespit edildiğini, İngiliz hükümetinin bu taşınmaza ilişkin olarak Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) müracaatta bulunarak iade, takas veya mala karşılık tazminat talebinde bulunabileceğini belirterek, aynı şekilde İngiliz vatandaşlarının da Maraş'ta bulunan koçanlı taşınmazlarına ilişkin TMK'ya başvurabileceklerini söyledi. Haberde detay verilmese de ünlü Golden Sands Otel'in İngiliz malı olduğu biliniyor.
Golden Sands Hotel, 1974’e İngiliz Kraliyet ailesine ait olan, rivayete göre dünyanın ilk 7 yıldızlı Oteliydi.
Golden Sands Otel, Kıbrıs’taki darbe ve harekatın hemen öncesinde Kapalı Maraş'ta açılmış, 900 yatak kapasitesi olağanüstü bir oteldi…
Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios’un da katılımıyla 20 Mayıs 1974’te açılışı yapılan yüzde 58’i İngiliz Kraliyet Ailesinin olan Golden Sands Otel; bölgenin en dikkat çeken tesisiydi.…
Golden Sands Oteli, Kapalı Maraş’ta 1974 olayları esnasında İngiltere Kraliyet Ailesinin ricası üzerine, içerisindeki eşyalarla birlikte muhafaza altında tutulan tek bina.
 
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