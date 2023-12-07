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Güney’e Yunan kerestesi adıyla Türk kerestesi

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Türkiye’de üretilen kerestelerin, Yunan kerestesi diye Güney Kıbrıs’a gönderildiği ortaya çıktı

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Güney’e Yunan kerestesi adıyla Türk kerestesi
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Türkiye ve üçüncü ülkelerde üretilen kerestelerin Yunanistan’a ihraç edildiği ve burada Yunan kerestesi adı verilerek Güney Kıbrıs’a gönderildiği bildirildi.
Haravgi gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi Ticaret Komitesi Başkanı ve DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis, önceki günkü komite toplantısında yaptığı konuşmada, kereste ticaretinin “Kıbrıs’ın yasal ve yasal olmayan havalimanlarından” da yapıldığını kaydetti. Hacıyannis, Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden kereste ithal edildiğini ve farklı standartlara sahip bu kerestelerin, Yunan kerestesi adıyla Güney Kıbrıs’a girdiğini söyledi.
Habere göre, Hacıyannis, Rum Hükümeti’nin, kerestelerin kalitesinin garanti altına alması için Yunan makamları nezdinde girişim yapması gerektiğini belirtti.
Hacıyannis, komite tarafından Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Dairesi’ne, ithal kerestelerin denetlenmesi için mektup göndereceğini ifade etti.
 
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