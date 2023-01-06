Enflasyon, 22 aydır artıyor

Verilere göre ülkede aylık bazlı enflasyon oranı Şubat 2021’den beri tam 22 aydır aralıksız artmaya devam etti

İstatistik Kurumu 2022 yılı enflasyonunu %94.51 oranında açıkladı

Aralık ayında yılbaşı fırsatçılığı ortaya çıktı. Lokanta ve otel fiyatları uçtu

İstatistik Kurumu, 2022 yılının son enflasyon rakamlarını

açıkladı. Verilere göre, geçtiğimiz Aralık ayında enflasyon %4.50 düzeyinde hesaplanırken, 2022 yılı enflasyon oranı da %94.51 düzeyinde gerçekleşti. İstatistik Kurumu’nun verileri Kasım ayında %114.35 olan yıllık (Kasım

2021-Kasım 2022) enflasyon %100’ün altına gerilediğini gösteriyor. Uzmanlar, bu gerilemenin baz etkisinden kaynaklandığını belirtirken, Aralık 2021’de rekor kıran enflasyon nedeniyle yıllık bazdaki gerilmenin “ucuzluk”

anlamına gelmediğini vurguladı. Verilere göre aylık bazlı enflasyon oranı Şubat 2021’den beri tam 22 aydır aralıksız artmaya devam etti. 2021 yılının Aralık ayında enflasyon %15.16, yıllık enflasyon ise %46.09 olarak

gerçekleşmişti.

LOKANTA VE OTELLER UÇTU…

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış

%16.18 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti. Söz konusu rakamlar “yılbaşı fırsatçılığının” boyutunu da ortaya koydu.

İstatistik Kurumu verilerine göre, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %12.21; Sağlık’ta %10.59; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da %8.96; Eğlence ve Kültür’de %7.76; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de %4.72; Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de %4.22; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde %2.82; Eğitim’de %0.71 ve Haberleşme’de %0.53 artış oldu. Ulaştırma ana grubunda %4.65, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda ise %0.08 azalış hesaplandı.

ROKA VE BROKOLİ UCUZLAMIŞ!

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 56 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş saptandı. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %104.57 Sindirim Sistemi İlaçları, %92.73 Enginar ve %59.84 ile Ceket Karışım Kumaş (Kadın İçin) olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %37.61 Brokoli, %37.47 Roka ve %36.29 ile Çiçek

Lahanası oldu.

