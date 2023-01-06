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Et yine zamlandı

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Zamlar hız kesmiyor. 75 TL olan canlı kuzunun kilo fiyatı 85 TL, 80 TL olan tosunun kilo fiyatı ise 90 TL’ye yükseldi

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Et yine zamlandı
Yeni yılın girmesi ile birlikte zamlar da kendini göstermeye başladı.
Üretici de tüketici de geçim sıkıntısına düşmüşken et yiyemez hale gelen vatandaşa bir kötü haber daha geldi.
75 TL olan canlı kuzunun kilo fiyatı 85 TL, 80 TL olan tosunun kilo fiyatı 90 TL’ye yükseldi. Canlı hayvan fiyatlarına gelen 10 TL’lik zammın et fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
Geride bıraktığımız yıl denetimsizlik yüzünden artan fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşın alım gücü yerle bir olurken, peşi sıra yapılan zamlar nedeniyle et yiyemez duruma geldi.
 
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