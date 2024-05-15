Endişeli bekleyiş

Denizde kaybolan balıkçı gençlerden haber alınamıyor. Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan 10 Mayıs günü tekneyle ayrılan Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan sır oldu. Sahil Güvenlik ve polis, dört gündür iki balıkçı genci bulmak için çaba harcıyor

Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan geçtiğimiz Cuma günü "Yeşilim” isimli tekneyle balık tutmak için denize açılan ve o günden itibaren kendilerinden haber alınamayan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl ile 35 yaşındaki Emre Arslan’ı arama çalışmaları sürüyor.

Balık avlamak için denize açılan iki balıkçıdan 5 gündür haber alınamıyor. Yeşilyurt’ta sakin Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan cuma günü saat 15.00 sıralarında, Kumyalı Balıkçı Barınağı’ndan, “Yeşilim” isimli tekneyle balık tutmak için denize açılmış ve dönmemişti.

Polis, 2 kişinin denizde kaybolduğuyla ilgili önceki gün kayıp bildirimi aldığını açıklamıştı.

SAHİL GÜVENLİK DEVREDE

Her iki şahıs için sahil güvenlik ve polisin arama çalışmaları halen devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri bölgede geniş çaplı arama yaparken, polis de kıyılarda ve koylarda arama yapıyor.

Ancak, aramalarda ne tekneye ne de söz konusu iki şahsa henüz ulaşılamadı.

Akargöl ve Arslan’ın akıbetlerinin ne olduğu bilinmezken her iki gencin aileleri ve arkadaşları endişeli bir bekleyiş içinde.

Kendisinden haber alınmayan 25 yaşındaki Sıtkı Akargöl’ün ailesi, yetkililere seslendi.

Arama kurtarma çalışmalarının hızlanmasını isteyen aile, çalışmaların “yeteri” kadar ilerlemediğini iddia etti.

ÇALIŞMALARIN HELİKOPTER İLE SÜRDÜRÜLMESİ İSTENİYOR

Polisten ve Güvenlik Kuvvetleri'nden arama çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını açıklayan aile, sadece sahilde teknelerle arama çalışmaları yapıldığını söyledi ve bu çalışmanın yeterli olmadığını vurguladı. Aile ayrıca, çalışmaların helikopter ile de sürdürülmesini istedi.

Kumyalı Balıkçı Barınağı'nı bölgesinde herhangi bir kameranın çalışmadığı yönünde yetkililerin açıklama yaptığını açıklayan aile, bu bölge çok sayıda suç işlenmesine rağmen bölgede kameraların çalışmamasına tepki gösterdi.

