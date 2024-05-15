Başı boş köpek dehşeti

Vadili ve Paşaköy bölgelerindeki ağıl sahipleri, başı boş köpeklerin yol açtığı zararın kurbanları oldu. Çelik'e ait ağılda köpeklerin saldırdığı 30 hayvan ölürken, 20 hayvan da yaralandı. Hüseyin Gürçağlar'a ait ağılda ise 5 hayvan telef olurken 10 hayvan yaralandı

Vadili'de Mehmet Çelik ve Hüseyin Gürçağlar'a ait ağıllarda başı boş köpekler hayvanları parçaladı.

Çelik'e ait ağılda köpeklerin saldırdığı 30 hayvan ölürken, 20 hayvan da yaralandı. Hüseyin Gürçağlar'a ait ağılda ise 5 hayvan telef olurken 10 hayvan yaralandı.

Paşaköy'de yaşayan Gülbahar Şengül’de başı boş köpek saldırısının kurbanlarından biri oldu. Kendisine ait olan ağılda 4 hayvan telef olurken, 25 hayvan da yaralandı.

Yine Paşaköylü hayvan üreticilerinden Tuncay Bozdoğan ve Osman Batıray da köpek saldırıları sonucu zarara uğradı.

Tuncay Bozdoğan'a ait ağılda 3 hayvan ölürken, 4 hayvan yaralandı. Osman Batıray’ın ise 5 hayvanı ölürken 8 tanesi yaralandı.

"BAŞI BOŞ KÖPEKLER KONTROL ALTINA ALINSIN!"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mehmet Çelik’in ailesi, uzun süredir emek vererek büyüttükleri hayvanlarının, başı boş köpeklerin saldırısına maruz kaldığını görmekten dolayı derin bir üzüntü yaşadığını belirtti. Olayın ardından, köylüler ve Çelik ailesi, devletin ve ilgili mercilerin bu tür saldırıları önlemek için daha etkili önlemler alması gerektiğini vurguladı.

Çelik, hayvanlarını beslerken gösterdiği emeğin ve çabanın boşa gitmesine ve hayvanlarının telef olmasına isyan ederek başı boş köpeklerin kontrol altına alınması için daha ciddi adımların atılması gerektiğini dile getirdi.



