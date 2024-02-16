En zor veda

Aydınköy’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, son yolculuğuna uğurlandı

Aydınköy’de geçtiğimiz sabaha yakın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.Soybal, Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Aydınköy Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandıSoybal, geriye gözü yaşlı anne ve babasının yanı sıra küçük bir kardeş bıraktı.Öte yandan Güzelyurt-Lefke eski anayolunda geçtiğimiz sabaha yakın meydana gelen kaza felaketle sonuçlandı. 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Savaş Erdem Soybal, yönetimindeki araç ile ‘süratli ve dikkatsiz’ şekilde yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabilmişti.14 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetmişti.Öte yandan feci kazanın tanığı Kenan Soydemir, o anları anlattı.Çocuğu hasta olduğu için gece geç saatlerde ayakta olduğunu anlatan Soydemir, gürültü ile hemen dışarı koştuğunu ve karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadığını anlattı.“Arabanın kapısını açtım ve çocuk olduğunu görünce çok üzüldüm. Ambulans ve polisi aradık nabzı çok az atıyordu olay yerinde hayatını kaybetmiş” şeklinde konuşan Soydemir, söz konusu yolda meydana gelen ilk kaza olmadığını ve sürücülerin keskin viraja rağmen yoldan çok süratli geçtiğini belirtti.Keskin virajda hızını alamayan araçların genellikle aynı şekilde kaza yaptığına vurgu yapan Soydemir, “Bu yola bir hız tespit kamerası şart. Her gün korku ile acaba bugün yine eve bir araba vuracak mı diyerek panikle yatıp kalkıyoruz?” dedi.Öte yandan bölge halkı da aynı noktada birçok kez kaza yaşandığını belirterek, çocukların sıklıkla oyun oynadığı bölgede bu üzücü kazanın gündüz olması halinde telafisi olmayan acıların yaşanacağına değinerek, “Yetkililerden, bu bölgede gerçekten trafik denetimi istiyoruz. Hız tespit kamerası yok, araçlar çok süratli geçiyor, başka canlar yitip gitmesin artık” sözleriyle seslerini duyurmak istediler.