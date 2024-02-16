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Yola çıkmaya korkar olduk

KKTC’de geride bıraktığımız yıl trafikte 47 canı yitirmemize rağmen, 2024’ün henüz daha ilk 2 ayı tamamlanmadan 6 kişiyi daha trafiğe kurban vermemiz, yaşanan acılardan hiçbir ders çıkarmadığımızın en büyük göstergesi

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Yola çıkmaya korkar olduk
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Sürat, dikkatsizlik ve alkolün yanı sıra trafik güvenliğinden yoksun ve karanlık yollar, 2024 yılının ilk 45 gününde 6 kişinin canına mal oldu.
Karayollarındaki alt yapı eksikliğinin yanı sıra, sürücülerin sorumsuzluk ve dikkatsizliği trafikte acılar yaşatmaya devam ediyor.
KKTC’de geride bıraktığımız yıl trafikte 47 canı yitirmemize rağmen, 2024’ün henüz daha ilk 2 ayı tamamlanmadan 6 kişiyi daha trafiğe kurban vermemiz, yaşanan acılardan hiçbir ders çıkarmadığımızın en büyük göstergesi.
Tüm polis denetimleri ve artan trafik cezalarına rağmen, 2024 yılının ilk 45 gününde yaşları 14 ile 93 arasında değişen 6 kişi trafikte can verdi.
Akşam saatlerinde karanlık yollarda, trafik güvenliğinden yoksun şekilde seyreden sürücülerin yanı sıra yayalar da bu olumsuzluklardan nasibini alıyor.
 
 
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