En fazla yağış DÜÇ’te kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metre kareye 4 kg ile DÜÇ’te kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“DÜÇ 4 kg/m², Ercan 2 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 0.4 kg/m² arası yağış aldı.

