"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı

Polis örgütünün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü ve “Polis Haftası" kutlama etkinlikleri” çerçevesinde "Polis Halk Koşusu"nun ikincisi düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre koşular, 10 km şehir koşusu, 3 km halk koşusu ve 1 km çocuk koşusu şeklinde düzenlendi. Tüm yarışlar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından başlatıldı.

Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu’nda, 1 km’lik çocuk koşusu ilk kez düzenlendi.

Yarışların tamamlamasının ardından, Cimnastik Federasyonu sporcuları cimnastik gösterisi sergiledi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün çim bahçesinde çocuklar için oyun alanı kuruldu. 11 kategoride gerçekleştirilen 10 km şehir koşusunun ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer, PGM II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri, Atletizm Federasyonu yetkilileri ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da katıldı.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.

BÜYÜK ERKEKLER Genel Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 60 HAKAN TAZEGÜL 43 0:38.20 2 62 ESER KURT 41 0:38.00 3 64 YUSUF GÖKALP 33 0:39.04 BÜYÜK KADINLAR Genel Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 29 SİLVİYA GÜZEN 40 0:50.55 2 27 ŞERİFE ASLAN 32 0:57.07 3 26 KADRİYE DEBRELİ 59 0:58.40

Yaş Kategorileri Erkek ve Kadın

BÜYÜK ERKEKLER 19-24 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 91 ÖMER FARUK KICIM 20 0:42.37 2 46 AHMET ERDEN 18 0:48.03 3 90 KONARÉ BAYE 18 0:54.09 BÜYÜK ERKEKLER 25-29 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 44 ALPHA OUMAR BALDE 28 0:41.28 2 80 BAYRAM ACAR 29 0:48.09 3 50 VEFA GÜRBÜZER 26 0:52.29

















BÜYÜK ERKEKLER 30-34 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 76 OSMAN AŞÇIOĞLU 33 0:44.46 2 106 AHMET ARNAVUT 33 0:46.56 3 83 HÜSEYİN İLKER ERÇEN 32 0:49.06 BÜYÜK ERKEKLER 35-39 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 63 CİHAN MENEKŞELİ 35 0:39.12 2 72 OLEG Lİ 38 0:39.45 3 71 ALEKSEİ SHCHUKİN 36 0:43.42 BÜYÜK ERKEKLER 40-44 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 61 MUHAMMET AÇIKGÖZ 43 0:45.48 2 88 KEMAL KİŞİ 42 0:45.54 3 69 BORA ERNAZ 44 0:46.00 BÜYÜK ERKEKLER 45-49 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 59 ALİ KORKMAZ 45 0:42.55 2 47 ANTON GROMİLİN 48 0:43.57 3 55 ERMAN AKNUR 49 0:46.25 BÜYÜK ERKEKLER 50-54 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 101 HÜSEYİN TEMİZSOY 52 0:41.33 2 58 TAMER ISIRGAN 51 0:44.53 3 67 BEYTULLAH BULUT 50 0:50.18 BÜYÜK ERKEKLER 55-59 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 75 DERVİŞ ATAKAN 57 0:52.14 2 37 HASAN KORDAL 58 0:55.10 3 70 İBRAHİM AZKAL 59 0:58.07 BÜYÜK ERKEKLER 60-64 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 56 ŞENLİK ÇETİNKAYA 63 0:49.47 2 39 LEVENT DURAK 62 0:53.54 3 49 ALİ YAMAN 60 1:08.46 BÜYÜK ERKEKLER 65+ Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 103 BEKİR MODA 66 0:54.53

BÜYÜK KADINLAR 19-24 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 20 MELİSA KABAKLIOĞLU 20 0:59.51 2 18 ÖZLEM YILMAZ 24 1:03.07 BÜYÜK KADINLAR 35-39 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 22 ZEHRA BORAZANCI 35 0:59.51 BÜYÜK KADINLAR 40-44 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 17 VUSLAT GÖKÇEN KAÇAR 40 0:59.31 BÜYÜK KADINLAR 55-59 Yaş Grubu Sonuçları 10K 8 Haziran 2024 Sıra No Göğüs No Adı Soyadı Yaşı Derecesi 1 30 GÜLCAN NASIROĞLU 56 1:09.39 2 24 LISA VICTORIA KARAKUŞ 56 1:10.15

10 km Şehir Koşusu Genel Klasman ve Yaş Kategorilerinde Dereceye Giren Sporcular;