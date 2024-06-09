"Polis Halk Koşusu"nun ikincisi yapıldı

Polis Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre koşular, 10 km şehir koşusu, 3 km halk koşusu ve 1 km çocuk koşusu şeklinde düzenlendi. Tüm yarışlar, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından başlatıldı.
Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Polis-Halk Koşusu’nda, 1 km’lik çocuk koşusu ilk kez düzenlendi.
Yarışların tamamlamasının ardından, Cimnastik Federasyonu sporcuları cimnastik gösterisi sergiledi.
Polis Genel Müdürlüğü’nün çim bahçesinde çocuklar için oyun alanı kuruldu. 11 kategoride gerçekleştirilen 10 km şehir koşusunun ödül törenine, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer, PGM II. Yardımcısı Kaan Resa Saçar ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri, Atletizm Federasyonu yetkilileri ve Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da katıldı.
Ödül töreninin tamamlanmasının ardından koşunun gerçekleşmesi için katkı yapan sponsorlara teşekkür plaketi takdim edildi.
10 km Şehir Koşusu Genel Klasman ve Yaş Kategorilerinde Dereceye Giren Sporcular;
Genel Klasman Erkek ve Kadınlar
|BÜYÜK ERKEKLER
|Genel Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|60
|HAKAN TAZEGÜL
|43
|0:38.20
|2
|62
|ESER KURT
|41
|0:38.00
|3
|64
|YUSUF GÖKALP
|33
|0:39.04
|BÜYÜK KADINLAR
|Genel Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|29
|SİLVİYA GÜZEN
|40
|0:50.55
|2
|27
|ŞERİFE ASLAN
|32
|0:57.07
|3
|26
|KADRİYE DEBRELİ
|59
|0:58.40
|
Yaş Kategorileri Erkek ve Kadın
|
|BÜYÜK ERKEKLER
|19-24 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|91
|ÖMER FARUK KICIM
|20
|0:42.37
|2
|46
|AHMET ERDEN
|18
|0:48.03
|3
|90
|KONARÉ BAYE
|18
|0:54.09
|BÜYÜK ERKEKLER
|25-29 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|44
|ALPHA OUMAR BALDE
|28
|0:41.28
|2
|80
|BAYRAM ACAR
|29
|0:48.09
|3
|50
|VEFA GÜRBÜZER
|26
|0:52.29
|
|BÜYÜK ERKEKLER
|30-34 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|76
|OSMAN AŞÇIOĞLU
|33
|0:44.46
|2
|106
|AHMET ARNAVUT
|33
|0:46.56
|3
|83
|HÜSEYİN İLKER ERÇEN
|32
|0:49.06
|BÜYÜK ERKEKLER
|35-39 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|63
|CİHAN MENEKŞELİ
|35
|0:39.12
|2
|72
|OLEG Lİ
|38
|0:39.45
|3
|71
|ALEKSEİ SHCHUKİN
|36
|0:43.42
|BÜYÜK ERKEKLER
|40-44 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|61
|MUHAMMET AÇIKGÖZ
|43
|0:45.48
|2
|88
|KEMAL KİŞİ
|42
|0:45.54
|3
|69
|BORA ERNAZ
|44
|0:46.00
|BÜYÜK ERKEKLER
|45-49 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|59
|ALİ KORKMAZ
|45
|0:42.55
|2
|47
|ANTON GROMİLİN
|48
|0:43.57
|3
|55
|ERMAN AKNUR
|49
|0:46.25
|BÜYÜK ERKEKLER
|50-54 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|101
|HÜSEYİN TEMİZSOY
|52
|0:41.33
|2
|58
|TAMER ISIRGAN
|51
|0:44.53
|3
|67
|BEYTULLAH BULUT
|50
|0:50.18
|BÜYÜK ERKEKLER
|55-59 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|75
|DERVİŞ ATAKAN
|57
|0:52.14
|2
|37
|HASAN KORDAL
|58
|0:55.10
|3
|70
|İBRAHİM AZKAL
|59
|0:58.07
|BÜYÜK ERKEKLER
|60-64 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|56
|ŞENLİK ÇETİNKAYA
|63
|0:49.47
|2
|39
|LEVENT DURAK
|62
|0:53.54
|3
|49
|ALİ YAMAN
|60
|1:08.46
|BÜYÜK ERKEKLER
|65+ Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|103
|BEKİR MODA
|66
|0:54.53
|BÜYÜK KADINLAR
|19-24 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|20
|MELİSA KABAKLIOĞLU
|20
|0:59.51
|2
|18
|ÖZLEM YILMAZ
|24
|1:03.07
|BÜYÜK KADINLAR
|35-39 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|22
|ZEHRA BORAZANCI
|35
|0:59.51
|BÜYÜK KADINLAR
|40-44 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|17
|VUSLAT GÖKÇEN KAÇAR
|40
|0:59.31
|BÜYÜK KADINLAR
|55-59 Yaş Grubu Sonuçları
|10K
|8 Haziran 2024
|Sıra No
|Göğüs No
|Adı Soyadı
|Yaşı
|Derecesi
|1
|30
|GÜLCAN NASIROĞLU
|56
|1:09.39
|2
|24
|LISA VICTORIA KARAKUŞ
|56
|1:10.15