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En fazla yağış Dipkarpaz'a

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En fazla yağış Dipkarpaz'a

Dipkarpaz’da dün ve gece metrekareye 41 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 14 - 15 Kasım tarihleri arasını kapsayan 24 saatlik süre içerisinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 41 Kg/M2, Dipkarpaz Polis 35 Kg/M2, Sipahi 34 Kg/M2, Çayırova 32 Kg/M2, Yenierenköy 26 Kg/M2, Zaferburnu 22 Kg/M2, Mehmetcik 18 Kg/M2, Tatlısu 17 Kg/M2, Esentepe Deniz 16 Kg/M2, Mağusa Deniz 13 Kg/M2, Karaoğlanoğlu 11 Kg/M2. Diğer yörelerimizde 0,1 İle 10 Kg/M2 arası yağış kaydedilmiştir.”

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