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Değirmenlik'te Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

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Değirmenlik'te Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümü Değirmenlik’te düzenlenen törenle kutlandı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Atatürk Büstü önünde saat 08.30’da gerçekleştirilen tören, protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma Piyade Teğmen Seçkin Uğur tarafından yapıldı. Değirmenlik Lisesi öğretmenlerinden Cavidan Selçuk günün anlam ve önemini belirten bir şiir okudu.

Tank Albay Ahmet Kibar tarafından Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından tören sona erdi.

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