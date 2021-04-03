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Rum inek besicileri hellimin tesciline tepkili

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Rum inek besicileri hellimin tesciline tepkili
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Rum tarafındaki “İnek Besicileri Örgütü” POA, hellimin, ortaya konulan standartlarla “menşe ismi korumalı ürün” olarak tescil edilmesine karşı olduğunu ifade etti.
Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, POA açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın ticari olarak en çok ihraç edilebilen tarımsal ürünü hellimin tescilinin üretim zinciriyle alakalı sonuçlarının yıkıcı olacağını ve bunun ne yazık ki artık çok geç olduğu zaman ortaya çıkacağını savundu.
POA, ürünün, hayvanların beslenmesi ve cinslerinde kabul edilemez kısıtlamalar olmadan, üretim ve ticaret konusunda yıllardır takip edilen uygulamalarla tescil edilmesi gerektiğine inanıyor. POA ayrıca ürünün koyun veya keçi sütü, ya da keçi ve koyun sütünün inek sütüyle karışımından veya bununla karıştırılmadan üretilmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyor.
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