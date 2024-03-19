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En fazla yağış 40 kilogram ile Dörtyol’a düştü

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En fazla yağış 40 kilogram ile Dörtyol’a düştü
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Meteoroloji Dairesi, bu sabah 08.00 itibarı ile son 24 saatte gerçekleşen yağış miktarlarını açıkladı. En fazla yağış metre kareye 40 kilogram ile Dörtyol’a düştü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, metre kareye düşen yağış Dörtyol’da 40, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ziyamet’te 33, Dipkarpaz ve Sipahi’de 31, Geçitkale’de 28, Yenierenköy’de 24, Esentepe’de 22, Çayönü’nde 21 kilogram olarak ölçüldü.
Yağış alan diğer bölgelerde ise 1 ile 20 kg/m² arasında yağış kaydedildi.
 
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