En çok yağışı Alsancak aldı

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 60 kilogram ile Alsancak bölgesine düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların yörelere dağılımı şöyle açıklandı.

“Alsancak:60 kg/m²; Karaoğlanoğlu:51 kg/m²; Koruçam:43 kg/m²; Selvilitepe:32 kg/m²; Tatlısu:30 kg/m²; Girne: 29 kg/m²; Kozanköy:28 kg/m²; Kantara:25 kg/m²; Alevkaya:24 kg/m²; Beylerbeyi: 20 kg/m²; Çamlıbel, Değirmenlik: 18 kg/m²; Boğaz, Esentepe: 16 kg/m²;

Lefke, Balıkesir: 15 kg/m²; Yenierenköy, Ercan, Doğancı, Gemikonağı, Taşkent:14 kg/m².”

Diğer yörelerde ise 1 ile 13 kg/m² arası yağış kaydedildi.