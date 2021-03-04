banner583
banner590
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
Bu ağaç kütükleri nereden toplandı?
39 0
Kenneth ile Okoli coşturdu
Kenneth ile Okoli coşturdu
51 0
 
Antrenmanlara başlanmalı
Antrenmanlara başlanmalı
10 0
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
Bu trafik ne zaman düzene girecek?
24 0
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
Akkuyu’nun, BAL yolculuğu başladı
145 0
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
25 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
28 0
banner529
banner570

Faiz Derindağ defnedildi

banner476

Faiz Derindağ defnedildi
KKTC'de dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 84 yaşındaki Faiz Derindağ bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Müdür vekili Şevket Derindağ'ın babası olan Faiz Derindağ'ın cenazesi covid-19 kuralları çercevesinde defnedildi.
Cenazeya aile yakınları katıldı.

Faiz Derindağ torunuyla birlikte
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.