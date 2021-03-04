Faiz Derindağ defnedildi

KKTC'de dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 84 yaşındaki Faiz Derindağ bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Müdür vekili Şevket Derindağ'ın babası olan Faiz Derindağ'ın cenazesi covid-19 kuralları çercevesinde defnedildi.
Cenazeya aile yakınları katıldı.
Faiz Derindağ torunuyla birlikte
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