Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya düştü.
Dairenin dün 08.00'den bugün 08.00'e kadar kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye en çok yağış alan bölgeler şöyle: Yeşilırmak 25, Kantara 24, Yenierenköy 14; Zaferburnu, Doğancı ve Koruçam 13, Akdeniz 11, Gemikonağı 9, Kaleburnu 8, Tatlısu 7 kilogram.
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