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En çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya

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En çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya
Meteoroloji Dairesine göre en çok yağış Yeşilırmak ve Kantara’ya düştü.
Dairenin dün 08.00'den bugün 08.00'e kadar kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye en çok yağış alan bölgeler şöyle: Yeşilırmak 25, Kantara 24, Yenierenköy 14; Zaferburnu, Doğancı ve Koruçam 13, Akdeniz 11, Gemikonağı 9, Kaleburnu 8, Tatlısu 7 kilogram.
 
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