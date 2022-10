"Güzelyurt Hastanesi'ne yıllardır bir civi çakılmadı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, yıllardır atıl durumda bırakılan ve bir türlü tamamlanamayan Güzelyurt Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıllardır sağlık hizmeti alabilmek için ilçe değiştirmek zorunda kalan Güzelyurt halkı, bir an önce bu sorunun çözülmesini bekliyor. CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, atıl durumdaki Güzelyurt Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, insanların yerelden, doğrudan sağlık hizmeti alabilmesinin, yerel yönetimlerin temel ve öncelikli sorumluluklarından olduğuna dikkat çekti. Osman Bican, Güzelyurt Hastanesi’ne yıllardır bir çivi bile çakılmadığının altını çizdi. Basın açıklamasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra, CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, milletvekilleri, bazı doktorlar ve çok sayıda partili de hazır bulundu.



BİCAN: GÜZELYURT SAĞLIK KONUSUNDA BÜYÜK SORUNLAR YAŞIYOR

Güzelyurt’un sağlık konusunda büyük sorunlar yaşadığının altını çizen Bican, Güzelyurt halkının sağlık hizmeti alabilmek için başka bölgelere gitmek zorunda kaldığını vurguladı. Güzelyurt halkının yollarda da çok bedeller ödediğine işaret eden Bican, “Bölgemizdeki vekillerimizin girişimiyle 2016 yılında Güzelyurt Hastanesi’nin temelleri atılmıştır” dedi. Hastanenin birinci etabının tamamlandıktan sonra, 2018 ve 2020 yıllarında ikinci ve üçüncü etaplarının da tamamlandığını hatırlatan Bican, hastanenin şu an atıl ve terk edilmiş durumda bırakıldığını kaydetti. Osman Bican ayrıca, Güzelyurt Hastanesi bitirilene kadar da bölge halkının temel sağlık ihtiyaçlarını sağlayabileceği Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



“BÖLGEMİZİN TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR HASTANEYE İHTİYACI VAR”

Bican, “Bölgemizin sağlık alanında daha iyi hizmet alabilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı. CTP olarak Güzelyurt Hastanesi’nin bitirilmesi için gerekli baskıyı ve katkıyı sağlayacaklarının sözünü veren Bican, “İnsanımızın sağlık konusunda yeterli hizmeti alabilmesi, en büyük haklarıdır” diye konuştu. İnsanların yerelden, doğrudan sağlık hizmeti alabilmesinin, yerel yönetimlerin temel ve öncelikli sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Bican, “Güzelyurt halkının her sorununda, yanlarında olacağımızın garantisini ve sözünü veririz” diye konuştu.