banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
10 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
21 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
32 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
24 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
35 0
banner529
banner570

En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması

banner476

Meclis Başkanlığı’na seçilen Sennaroğlu, “En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması” dedi

En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması
banner601

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı’nın ilk gününde Meclis çalışanlarıyla bir araya geldi.
Sennaroğlu, Meclis bünyesinde çalışan personeli odalarında ziyaret edip, işlerinde başarılar temenni etti.
Öte yandan Önder Sennaroğlu, gazeteci Levent Kutay’ın BRT ekranlarında sunduğu “50+1” programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Meclis Başkanlığı seçim sürecine değinen Sennaroğlu, önceden üç UBP’li vekilin Başkanlık için aday olduğunu, Resmiye Canaltay’ın aday olarak gösterildiğini ancak seçilemediğini anımsatarak, partinin yetkili organlarından kendisine adaylık teklif geldiğini, kendisinin de bu kabul ettiğini aktardı.  
Sennaroğlu, bütçe maratonunun sona ermesinin ardından Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.
Meclis Genel Kurulu ile ilgili kendisini rahatsız eden konulara da değinen Sennaroğlu, “Ben Büyükkonuk’ta kalıyorum. Saat 08.30’da yola çıkıyorum, 09.30’da Meclis’te oluyorum. Meclis’in saat 10.00’da toplanması gerekiyor ama uzun zamandır vaktinde açılmıyor. En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması” dedi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.