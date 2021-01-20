Meclis Başkanlığı’na seçilen Sennaroğlu, “En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması” dedi



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı’nın ilk gününde Meclis çalışanlarıyla bir araya geldi.

Sennaroğlu, Meclis bünyesinde çalışan personeli odalarında ziyaret edip, işlerinde başarılar temenni etti.

Öte yandan Önder Sennaroğlu, gazeteci Levent Kutay’ın BRT ekranlarında sunduğu “50+1” programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanlığı seçim sürecine değinen Sennaroğlu, önceden üç UBP’li vekilin Başkanlık için aday olduğunu, Resmiye Canaltay’ın aday olarak gösterildiğini ancak seçilemediğini anımsatarak, partinin yetkili organlarından kendisine adaylık teklif geldiğini, kendisinin de bu kabul ettiğini aktardı.

Sennaroğlu, bütçe maratonunun sona ermesinin ardından Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Meclis Genel Kurulu ile ilgili kendisini rahatsız eden konulara da değinen Sennaroğlu, “Ben Büyükkonuk’ta kalıyorum. Saat 08.30’da yola çıkıyorum, 09.30’da Meclis’te oluyorum. Meclis’in saat 10.00’da toplanması gerekiyor ama uzun zamandır vaktinde açılmıyor. En büyük isteğim, Meclis’in tam saatinde açılması” dedi.

