Meclis başkanı olsaydım, 10 Ekim’e kadar meclis başkanı seçilirdi

Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, "Bu dönemde eğer Meclis Başkanı olsaydım, kesinlikle 10 Ekim’e kadar Meclis Başkanlığı seçimi yapılırdı. Çünkü Anayasa bunu emrediyor" diye konuştu



Meclis eski Başkanı Dr. Sibel Siber, BRT’de 14. Saat programına katılarak siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Meclis Eski Başkanlarından Siber’in söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“Biraz iddialı konuşayım. Bu dönemde eğer Meclis Başkanı olsaydım kesinlikle 10 Ekim’e kadar bu Meclis Başkanlığı seçimi yapılırdı. Çünkü Anayasa bunu emrediyor. Anayasa diyor ki Meclis Ekim’de açıldığında 10 gün içinde Meclis Başkanı seçilir. Hükümetin kurulması beklenmez. Yoktur öyle bir şey..."

“Parlamenter sistemde yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı vardır. 50 tane milletvekilleri oradadır. Meclis’in 50 üyesi var. Ve grubu olan siyasi partiler aday gösterir ve Meclis Başkanı seçilir. Niye seçilmedi? Niye muhalefetin sesi çıkmadı? Niye Anayasaya aykırı davranıldı? Şuanda Meclis’teki 50 milletvekilinin bunda sorumluluğu vardır."

“Hükümetin kurulması beklenmiş. Öyle birşey yok ki. Kaldı ki Meclis İç Tüzüğünde hatalı bir madde var. Anayasaya aykırı olarak konmuş. Diyor ki Meclis Başkan Yardımcısı Muhalefetten seçilir grubu olan bir partiden. İktidarı, muhalefeti Meclis’e karıştıramazsınız. Yazamazsınız Meclis iç tüzüğüne öyle bir madde. Ama yazılmış. Bunun değiştirilmesi gerekir bir defa net. Çünkü hükümet kurulsa da kurulmasa da Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı seçilir. Burada kapalı oyla her bir milletvekilinin iradesidir söz konusu olan. Yoksa hükümetin iradesi değildir."

“Maalesef benim Meclis Başkanlığı dönemimde Meclis İç Tüzüğü hatalı olarak değiştirildi. Bu konuda başkan olarak oy verme yetkim yoktu sadece tavsiyede bulunabilirdim.Bu konuya itiraz etmiştim. Ama maalesef olmadı. Meclis Başkanı maalesef kararlarda komitelerde oy veremez. Sadece söyler, dinlenirse dinlenir. Burada bir hata yapıldı."

“O dönemde Meclis İç Tüzüğünün tüm aksaklıklarını not almıştık. Ve bunlar değiştirilmesi gerekir diye hani uygulamaya girince görülür. İşte şimdi gördüler. Böyle birşey yazmanın ne kadar hatalı olduğunu şimdi gördüler. Meclis Başkan Yardımcısının muhalefetten seçilir veya muhalefet partilerinden. Kimin muhalefet, kimin iktidar olacağı belli değil ki. Yani kimin iktidarda kimin muhalefette olacağı oradaki sayıya göre değil ki."

“Eskiden siyasi partilerde olan kaynamalar vardı. Hep duyardık. Ben de bulundum bir süre ilk girdiğimde ve çok rahatsız olmuştum. Hiç unutmuyorum bana bir süre parti meclisine gelme demişlerdi. Yapıcı tartışmalara birşey diyemem. Ama daha sonra gördük ki “ben” olayı çok öne çıktı. Her partinin içindeki benler, bazı kimselerin ben olarak öne çıkma yarışı ve biz olma duygusu yok oldu."

“Aynı partiye mensup aynı hükümetteki bakanlar birinin başarısızlığından diğeri mutlu oluyorsa iyi bir yönetim beklemeyin. Bu hem sağ hem sol hepsi için geçerli. Veya milletvekilleri bir milletvekilinin linç edilmesi aynı partiden diğer milletvekillerini mutlu ediyorsa bu siyasi partiden iktidar olduğunda birşey beklemeyin. Veya “miş” gibi yapılıyorsa mesela son yaşadığımız olay. Meclis Başkanı için birisi aday gösteriliyor ama sonra görüyoruz ki “mış gibi yapılıyor. Yani bütün bunlar siyasetin dibe vurmasını bırakın siyasi partilerin ruhunu öldürdü. Ve git gide insanların siyasete bakış açısı veya insanların zaten siyasete olmayan güveni daha da derinleşti. Ve şimdi insanımız bir umut da beslemiyor."

“Şuanda siyasette yaşananlara çok üzülüyorum. Bana çok sordular siyasi parti kuracak mısınız? Acaba insanlarda yeni bir siyasi partiyle, yeni bir anlayışla yeni bir umut doğar mı? Yoksa bir depresyon genel olarak toplumsal bir çöküntü ve kanıksamaya mı girdik?”…O umut doğmazsa da karanlıkta yaşayacağız. O umudun doğması gerekiyor.”