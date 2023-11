En Ağır Cezayı İstiyoruz

6 Şubat depremlerinde yıkılan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede şüphelilerin her birinin 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.Söz konusu iddianamede sanıkların “Taksir” yani; “kusur işleme” suçuyla yargıç huzuruna gelmesi kararlaştırıldı.Adıyaman'da, aralarında KKTC'li sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin bulunduğu toplam 72 kişi, 6 Şubat depremlerinde İsias Otel'de hayatını kaybetti. İsias Otel ile ilgili bilirkişi raporları, tanık ve sanık ifadelerini tamamlayan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi hazırlayarak UYAP bilişim sistemine yükledi.Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede şüphelilerin "bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmalarını talep etti.İddia makamı ayrıca H.A., H.B., E.Y. ve M.G. hakkında mesleğin gerektirdiği dikkat ve yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla TCK'nın 53/6 maddesine göre mesleki icrasının takdir edilecek süre ile yasaklanmasını istedi.Dosya çerçevesinde yapı sahiplerinden A.B., M.F.B. ve E.B., Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. adli kontrol şartı ile yargılanıyor. İddianame mahkemeye sunuldu.Söz konusu iddianamede sanıklar “Taksir” yani “kusur işleme” suçuyla yargıç huzuruna gelecek anacak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yaşanan olayda “Olası kasıt” suçunun işlendiğini savunuyor.Şampiyon Meleklerin aileleri sosyal medyada adeta ayaklandı ve mücadelenin şiddetle artacağı mesajını verdi. Onlarca aile “Çocuklarımızın katilleri için sadece 22 buçuk yıl hapis cezası isteniyor” mesajı verdi.İsias Otel’de can veren Şampiyon Meleklerin velileri, mevcut iddianamede suçluların ortalama 5 yıl hapis cezası ile kurtulacağı görüşünde. Acılı anne Ruşen Karakaya “Katiller 5 yıl ile kurtulamaz. 66 canımızın bedelini tek tek ödeyecekler” dedi6 Şubat’ta yaşanan depremde, İSİAS Otel enkazında hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için dava süreci kritik bir aşamaya geldi.Dava iddianamesi dün açıklanırken, aileler, iddianameye tepkili.“Taksir değil olası kast” talebinde ısrar eden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyeleri ve aileler, iddianameye tepki için sosyal medya paylaşımlarına da yoğunluk verdi, kamuoyu desteği istedi.İsias Velileri mevcut iddianamede suçluların ortalama 5 yıl hapis cezası ile kurtulacağı görüşünde…BRT Canlı Yayınına konuk olan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, “İddianame ile bir şey bitmiş değil. Asıl süreç, asıl mücadele şimdi başlıyor. İddianamede olası kast istiyoruz. Katiller 5 yıl ile kurtulamaz. 66 canımızın bedelini tek tek ödeyecekler” dedi.Kamuoyu desteğine asıl şimdi ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karakaya, “Lütfen daha çok destek olalım. Paylaşımlarımızı artıralım. Davamız, hassasiyetimiz, Sosyal medyada ilgi çekmeye devam etmeli." Diye konuştu.Şampiyon Melekler'in aileleri adalet arayışlarına devam ediyor... Depremde kızı Serin'i kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu, Türkiye'de adaletin gerektiği gibi işlemediğini söyledi ve ekledi: "Nasıl yollarla bu binaların yapım iznini alıp yaptırıyorlar? Türkiye'de yaşayan insanların bunu sorgulaması gerekir. Çünkü en büyük sorun bu zaten, sorgulamayan bir halk var”Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melekler'in aileleri adalet arayışlarına devam ediyor...Şampiyon Melekler'in aileleri, Anka Haber Ajansına yaşadıkları süreci anlatan bir röportaj verdi.Verdikleri röportajda, deprem suçlularının taksir değil ‘olası kast’ ile yargılanması gerektiğini ifade eden acılı aileler, "Bilirkişi raporundaki ihmalleri okurken adalet isteğimiz de öfkemiz de daha fazla arttı" dedi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel KKTC temasları sırasında ailelerin kurduğu Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni de ziyaret etti. Özel’in ziyareti sırasında Anka’ya konuşan aileler, adalet taleplerini anlattı.Depremde kızı Serin İpekçioğlu’nu kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu, otelin yıkılmasının kader olmadığını vurgulayarak, “Nasıl yollarla bu binaların yapım iznini alıyorlar, yaptırıyorlar? Türkiye’nin ve Türkiye’de yaşayan insanların bunu sorgulaması gerekir. Çünkü en büyük sorun bu zaten, sorgulamayan bir halk var. Bu kadar olabilir mi?” diye sordu.Deprem sırasında çocuğuyla birlikte otelde olan ve kızı Serin İpekçioğlu’nu kaybeden Pervin Aksoy İpekçioğlu, dava dosyasına gelen binaya ilişkin bilirkişi raporuna dikkat çekerek, “Birçok yetkili merciden geçmesine rağmen imza bakımından, her aşamayı atladılar. 4 yıldızlı bir otele çevirdiler. Kamuya açık... Binadan sağ çıkanlardan biriyim. O binanın 10 saniye içinde nasıl yıkıldığını, nasıl kum yığınına döndüğünü kendim yaşayarak, gözlerimle gördüm” dedi.İpekçioğlu, bilirkişi raporunda ihmallerin tespit edildiğini aktararak, binanın nasıl yıkıldığını şöyle anlattı:“Dönerek bina öne doğru çöktü. Çünkü kolon kesiminde zaten ön tarafta var. Dolayısıyla öne doğru bina düştüğü için ben ikinci kattan bir boşluk bularak çıktım. Kafileden bir başka arkadaşımla karşılaştım, onun üzerinden kırılmıştı bina. Üçüncü kattaydı o. İlk yardım ekibi pazartesi günü Kıbrıs’tan geldi. Bizi 11 gibi pazartesi sabah belediyeden birileri geldi. Ben yaralanmıştım, başım ve tırnaklarım ezilmişti, ellerim yaralıydı. Bizi 11 civarı hastaneye götürdüler. Hastanenin girişi de yıkıktı. Hastaneye giderken, ‘Merak etmeyin, orada kriz masası var, ilgilenecekler, tedaviniz olacak’ diye bizi götürdüler. Fakat orası inanılmazdı. Herkes, binlerce inanın insan vardı orada. Zaten çok uzak bir yerde bıraktılar bizi, acilin önüne gitmek mümkün değildi. Acil servise girdiğimizde her taraf yaralı doluydu. Yerlerde insanlar, bağırmalar, çağırmalar. Cesetler. Çok kötüydü ki hastanenin girişi de yıkılmıştı. Biz orada hiçbir şey yapmadık, sadece çocuklarımıza baktık. Oradalar mı diye. Yardım sever bir vatandaş bizi bıraktı. Çünkü dönecek kimseyi bulamadık. Polise ve askere gittik. Kimse bizimle ilgilenmedi."İpekçioğlu, Türkiye'de adaletin gerektiği gibi işlemediğini vurgulayarak, "Bu deprem olaylarında gerçekten artık, sorumlu olan kişilerin ağır bir ceza almalarını ve bundan sonra böyle bir bina yapmaya cesaret edemeyecek bir karar verilmesini istiyoruz" dedi. İpekçioğlu, şunları ekledi:"Bu kader değil. Türkiye'nin kaderi de olamaz. Bizim hiç değil. Bizim yaşadığımız topraklar değil orası. Çünkü biz oraya sadece 5 günlüğüne gittik. Düşünün ki bir ülkeye gidiyorsunuz, 4 yıldızlı bir otel, şehrin merkezinde, başınıza yıkılıyor. Bu nasıl bir cesarettir? Nasıl bir cürettir ki böyle bir bina yapmaya cesaret ederler? Bütün yetkililere, bütün bürokratik kademelerdekilerin hepsinin bu binaların yapılmasında sorumluluğu vardır. Nasıl yollarla bu binaların yapım iznini alıyorlar, yaptırıyorlar? Türkiye'nin ve Türkiye'de yaşayan insanların bunu sorgulaması gerekir. Çünkü en büyük sorun bu zaten, sorgulamayan bir halk var. Bu kadar olabilir mi?”KARAKAYADernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da kızı Selin Karakaya’yı depremde kaybetti. Karakaya, çocuklarını Türkiye’ye spor müsabakası için gönderdiklerini ancak bir binanın 10 saniye içinde yıkılması sonucu hepsini kaybettiklerini söyleyerek, binanın yıkılmasına ilişkin açılan davada “katillerin ceza almasını sağlayacaklarını” belirtti.Karakaya, çocuğunun hayatını kaybettiğini; “Depremin sonucunu bir telefonla öğrendik” diye açıkladı. Karakaya, bilirkişi raporundaki ihmalleri okurken neler hissettikleri sorusuna da, “Biz o raporu okurken, her okuduğumuz cümlede zaten bildiğimiz bir gerçek ispatlanmış oldu. Okudukça öfkemiz, adalet isteğimiz daha fazla arttı. Bizim bildiğimiz bir gerçeği ortaya koydu o rapor zaten. Bu sorumluların, bu katillerin cezalandırılması gerekir” yanıtını verdi.