Kaktüs Koşnili Tehlikesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitkisel Üretim

ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Elemanı ve Bitki Koruma Uzmanı Dr. Mine Erdal bölgenin

önemli bitkilerinden babutsa kaktüsünün (Hint inciri) gövdelerinde pamuksu şeklinde tespit edilen

kaktüs koşnilinin gittikçe yaygınlaşması nedeniyle, babutsa tarımının tehdit altında olduğunu



kaydetti.

Babutsa kaktüsünün yarı kurak ve kurak alanları değerlendirme yanı sıra toprak koruma için önemli

bir bitki olduğuna dikkat çeken Erdal, “Gıda ve hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle de gün

geçtikçe önem kazanıyor” ifadesini kullandı.

Erdal, kaktüs koşnilinin ilk olarak 2016 yılında Gazimağusa’da kaktüs gövdelerinde pamuksu

şeklinde tespit edildiğini anımsatarak, “Bu zararlı ile mücadelede Tarım Dairesi Movento SC 100

ve 400g/l Dimethoate aktif maddeli ve ruhsatlı böcek ilaçlarını öneriyor. Ancak kaktüs koşnili ile

ilgili mücadelenin entegre olarak ele alınması ve sadece kimyasalla değil, kültürel, doğal ve

biyolojik kontrolün de bir arada yürütülmesi gerekiyor” bilgisini paylaştı.

Dünyanın farklı bölgelerinde babutsa kaktüsünde koşnil mücadelesi için çeşitli yöntemler

denendiğini işaret eden Erdal, bunların başlıcasının temiz çeliklerin ekimde kullanılması ve ekimin



sık olmaması olduğunu dile getirdi.

Erdal, ayrıca böcek yayılmasına ve beslenmesine dayanıklı çeşit veya hatların kullanılması

önerisinde de bulunarak, doğal bitki ekstrelerinin (nane, kekik, okaliptüs yağları vb.) veya

karışımlarının böcek öldürücü olarak kullanılabileceğini (arap sabunu ile karışım) de aktardı.

Kimyasal mücadelenin zamanında ve düzenli olarak yapılması, pH düzenleyici ve yayıcı-yapıştırıcı

maddelerin kullanımı konularının da önemini işaret eden Erdal, koşnilin konukçu olarak kullandığı

bitkilerin de tarlanın etrafından temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Erdal, açıklamasında Kıbrıs’ta çokça bulunan uğur böceklerinin bu koşnillerin başta gelen avcıları

olduklarını söyleyerek, “Eğer kaktüsler üzerinde yeterince uğur böceği gibi avcı böcekler var ise ve

koşnil nüfusu kontrol edilebiliyorsa, kimyasal mücadele için iki kere düşünmekte fayda var”

şeklinde konuştu.