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En acı veda

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Yaşama veda eden ülkemizin tanınmış simalarından, öğretmen ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Üyesi Esra Öz, son yolculuğuna uğurlandı

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En acı veda
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Yakalandığı hastalık nedeniyle önceki gün yaşama veda eden Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı üyesi ve Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Saymanı, öğretmen Esra Öz, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy'un eşi Azra Taçoy'un kız kardeşi olan Esra Öz, çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev alıyordu.
Esra Öz'ün cenazesi, Ozanköy Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ozanköy Türk Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye çok sayıda siyasinin yanı sıra, Öz'ün arkadaşları, yakın dostları, sevenleri ve ailesi katıldı.
Kardeşini kaybeden Azra Taçoy, eşi Hasan Taçoy ile birlikte taziyeleri de kabul ederken, mezarlığa giden cenaze arabasının ardından yürüdüğü görüldü.
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