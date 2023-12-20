Askeri yasak bölgede uyuşturucuyla yakalandı

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçen ancak Metehan Kapısı yakınında görevli askerler tarafından yakalanan Belçika uyruklu Alexandros Gıovanez’in üzerinde 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçen ancak Metehan Sınır Kapısı civarında yakalanan Belçika uyruklu Alexandros Gıovanez’in üzerinde yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

“Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 18 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Metehan Sınır Kapısı civarından ülkeye giriş yaparken, görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu bulunması üzerine durumun narkotik şubeye bildirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını belirtti.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 18 Aralık’ta Güney Kıbrıs’tan 10 euroya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi. Polis zanlının 3 gün tutukluğunu istedi, yargıç da zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

