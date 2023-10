Emrullah Turanlı: Yeni Ercan Havalimanı Turizm ve Yatırım İçin Önemli Fırsatlar Sunacak

Taş-Yapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yeni Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla turizmden, yatırıma ve direk uçuşlarla birlikte birçok unsurun ön plana çıkacağını ifade etti.

Taş-Yapı ve T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yeni Ercan Havalimanı’nın KKTC’ye büyük ivmeler katacağını söyledi.Ercan Havalimanı’nın tamamen halkın öz malı olduğuna dikkat çeken Turanlı, Kıbrıs’ta yaşayan her Kıbrıslının Ercan’da hakkı olduğunu vurguladı. “Ben burada sadece bir hizmetkârım. Kıbrıs halkı ile el ele vererek bu eseri hayata geçirdik. Bu ülkeye daha çok şeyler kazandıracağız” dedi.Havalimanı’nın bugünkü değerlerle yaklaşık 1 milyar Euro’ya mal olduğunu ve bu ülke insanının böylesine modern bir havalimanını hak ettiğini kaydeden Turanlı, “Bu hepinizin malıdır. Havalimanını yaparken de halktan büyük destek aldık. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum” dedi.Kıbrıs Türk halkına seslenen Emrullah Turanlı, şöyle devam etti:“Bu zaferi 50 yılda kazandınız. Ercan Havalimanı adanın en önemli giriş kapısıdır ayrıca Akdeniz’deki adaların en gelişmiş, modern havalimanı konumundadır” dediTuranlı, “Kıbrıs Türkiye’nin atar damarı, Türkiye Kıbrıs’ın can damarıdır. Bunlar birbirinden kopamaz. Buradan el sallarsanız Türkiye’den görürsünüz. Bu halk birbirinden kopamaz. KKTC’de kavga etmeden bu türde yatırımların yapılması şarttır” diyerek şöyle devam etti:“Kıbrıslı Rum siyaslere çağrı yapıyorum. Kıbrıs’ın kuzeyini ekonomik olarak çökertip kendinize bağlama sevdanızdan vazgeçin. Bu mümkün değildir. Çok kısa zamanda böyle milyar dolarlık yatırımların Kuzey Kıbrıs’a akacağına inanıyorum” dedi.Turanlı, “Başarıya odaklanın. Şu an cenetten bir adaya giriş çıkış yapıyorsunuz. Bu havalimanı ülkeye senede 25 milyon Euro para akıtıyor. Bunu her sene alacaksınız şu ana kadar 250-300 milyon para aldınız. Böyle 3-4 proje yapılırsa Kıbrıs adasının hayatını değiştirecek. Bu tarz yatırımlar ülkeye senede 100 milyon Euro’dan fazla para getirecek. KKTC’nin 30 bin turist yatak kapasitesinin 100 bine çıkması gerekiyor” dedi.Antalya’dan Ercan Havalimanı’na günübirlik seferlerin şart olduğuna dikkat çeken Turanlı, “Biz Türkiye’nin Ercan Havalimanı’nı iç hat uygulmasına almasını istiyoruz. Türkiye’den sabah KKTC’ye gelsinler Kıbrıs tarihini ve kültürünü gezip görerek akşama evlerine geri dönsünler” dedi.Emrullah Turanlı, Akdeniz bölgesinde iki üç adanın yılda 7 ile 10 milyon turist çektiğini ancak 50 yıldır Kuzey Kıbrıs’ın bu pastadan pay alamadığını kaydederek, bu konuyu araştırdıklarını ve güvenlik unsurları dahil uluslararası standartlarda bir havalimanı yaptıklarını belirtti.Ercan Havalimanı konusunda çok ciddi iki çalışma yaptıklarını anlatan Turanlı, bunlardan birincisinin yeni Ercan Havalimanı’nın tamamlanmasıyla Kuzey Kıbrıs’ın kuzeyini iyi tanıtarak coğrafyasını, kültürünü, tarihini turizmini geliştirip tanıtarak daha fazla yolcu artışının sağlanması yönünde bir uluslararası rapor hazırlattırdıklarını belirtti.Turanlı, ikinci araştırmanın ise tezi Kıbrıs olan Alman Prof. Dr. Stefan Talmon’na, “Kuzey Kıbrıs’a uçuş gerçekleştirmek için yasak var mıdır? yok mudur?” diye bir çalışma yaptırarak önlerindeki hedefleri belirleyerek bu yatırıma cesaret edip girdiklerini belirtti.“İnsanların medenileştiği bu dönemde direk uçuşların engellenmesinde hukuki hiçbir gerekçe yokken Kuzey Kıbrıs halkına zulüm edilmesi kabul edilmez” dıyen Emrullah Turanlı, şöyle devam etti:“Hukuk’ta Ercan’ın yeri nedir? Kuzey Kıbrıs’a uçuş gerçekleştirmek için yasak var mıdır yok mudur diye Alman Prof. Dr. Stefan Talmon’un tezinde de belirtmiştir. Bu çok ciddi bir çalışmadır. Raporda, uluslararası uçuşa engel hiçbir yasak yoktur. Peki niye uçamıyoruz? Sadece Kıbrıslı Rum komşularımız bize engel çıkarıyor. Burada parantez açayım biz onları seviyoruz. Onlarla bir sıkıntımız yok. İki halk baş başa kalırsa bu iş çözülecek ama bırakmıyorlar. Komşumuz Rumların üzülmemesi için havayolu şirketleri Ercan Havalimanı’na uçuş yapamıyor. Rumlar onlara tavır koyacak diye endişeleniyorlar. Bu tamamen siyasi tercihtir” dedi.KKTC’ye uçmak isteyen bazı uçak şirketlerinin eski Ercan Havalimanı hakkında bazı eksikleri olduğunu ifade ettiklerini kaydeden Turanlı, “Büyük uçaklar oraya inemiyordu. Ama, tüm bunların hepsi sona erdi” dedi.Yeni Ercan Havalimanı’nda en modern ve gelişmiş teknolojileri kullandıklarını ve hiç birşeyden kaçınmadıklarını anlatan Turanlı, “Bunu inat meseleri gurur meselesi yaptık ve başardık. Çok mükemmel oldu milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.Akdeniz’in Dünya’daki turizmde çok ciddi bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Emrullah Turanlı, “Dünya turizminin yüzde 70’i Akdeniz’de dönüyor” dedi.Emrullah Turanlı, Akdeniz turist pastasından pay almasının mümkün olduğunu kaydederek, tamamen uluslararası normlarda inşa edilen yeni Ercan Havalimanı’nın tüm kriterlere uyduğunu belirterek, “Eski Ercan’da ‘güvenlik ve uluslararası kriterlere uymuyor’ diye söylemlerle sıkıntılar yaşanıyordu. Ancak, 20 Temmuz’dan sonra bu süreçler geride kaldı. Biz adaya 10 milyon turist geleceğine yürekten inanıyoruz. Dostlarımızın ve komşularımızın ve Kuzey Kıbrıs’a uçmak isteyen havayolu şirketlerinin artık hiçbir sıkıntısı da kalmadı” dedi.Hesaplamalarına göre şimdi yılda ülkeye 4 milyon yolcu geldiğini ancak bunu 10 milyona çıkarmayı hedeflediklerini havalimanı altyapısının ise 15 milyona hedefli olduğuna dikkat çeken Turanlı, şöyle devam etti:“Kıbırslı Rum komşularımız eski Ercan’da olduğu gibi yenisinden de daha fazla seyahat etmelerni istiyoruz. Gelsinler onları misafir edelim ağırlayalım. Biz siyasi değiliz ilişkilerimiz mükemml olsun” dedi.Rusya’nın Kuzey Kıbrıs’a temsilcilik faaliyetlerine başlamasının sevindirici olduğunu anlatan Turanlı, Kuzey Kıbrıs’ın Rus halkının kapısı olduğuna işaret etti. Turanlı, kısa zamanda inşallah kısa zamanda Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a uçak seferlerinin başlayacağına olan inancını dile getirdi.20 Temmuz 2023’te eski Ercan Havalimanı’ndan yeni havalimanına saatler içinde taşınarak Dünya’da bir ilki gerçekleştirmiş olduklarını kaydeden Emrullah Turanlı, “20 Temmuz’da gündüz yeni Ercan açıldı. Akşam 19.00’da uçuşlar durdu. 19.00’dan sabaha kadar tüm personel yeni Ercan’a taşınıp sabah 07.00’de yeni Ercan Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı ve ilk gün 10 bin yolcu uğurladık” dedi.Şu anda havalimanında yaklaşık bin 200 çalışan olduğunu anlatan Turanlı, bu sayının 2 bine çıkacağını ve aileleriyle birlikte 10 bin kişinin evine ekmek gideceğini ifade etti.Yeni Ercan Havalimanı’nın ülkeye yatırımcı sayısını artıracağını vurgulayan Turanlı, havalimanın çevresinin serbest bölge olması için bir mücadele başlattıklarını ve bunu halkla birlikte başaracaklarını belirtti.Kıbrıs’ın harika bir yer olduğuna dikkat çeken Emrullah Turanlı, “Ercan Havalimanı bölgesinin serbest bölge olması halinde İngiltere’de öğrenim gören tahsilli çok sayıda gençlerin ülkelerine döneceğini ve burada çalışma imkânı yaratılacaktır. Burada bu gençlere iş imkânı sağlayacağız. KKTC devleti bu projemizi destekliyor. Bizim bu çalışmalarımız devam edecek Kıbrıs’ta da çok şeyler yapacağız” dedi.Kıbrıs’ta yapılan yöresel yiyecek içecek ve diğer ürünlerin Ercan Havalimanı’nda sergilenip satışının yapıldığına da dikkat çeken Turanlı, “Ercan Havalimanı’na girip bu güzel eseri gören insanların duyguları değişiyor ve ülkeye yatırım yapmak ihtiyacı hissediyorlar. Ercan Havalimanı Kıbrıs’ı çok hareketlendirecek. Bu eser insanların gururdur ve güvenlerini de artırıyor” dedi.Turanlı, Maraş’a yatırım yapılması gerektiğini ifade ederek, Maraş’ın dünyanın en mükemmel yeri olduğunu, bugün orada insanların denize girmek istediklerini ancak otelin olmadığını söyledi.KKTC’deki otel sayısının artırılmasının şart olduğunu kaydeden Turanlı, “Otel yaparak Maraş’a ulaşımı kolaylaştırmanız gerekli. Tüm dünyayı orada denize sokabilirsiniz. 50 yıl evveline kadar Dünya’nın turistik yeri Maraş idi” dedi.Türkiye’deki iş dünyasına seslenen Emrullah Turanlı, “Gelin buraya yatırım yapın. Burada çok ciddi yatırımlar yapılmalı. Çok yakın zamanda diğer ülkelerden de direk uçak seferlerinin Ercan’a ineceğine inanıyorum. Çünkü, bu millet bunu hak ediyor” dedi.“Biz yatırım yaparken zorluklar yaşadık ama Dünyanın her yerinde bu zorluklar yaşanır. Bize verilen manevi desteklerin sayesinde biz güçlendik ve bu işi başardık. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diyen Emrullah Turanlı, Kıbrıs’ın şu andan itibaren çok büyük bir değer kazandığını belirterek, Kıbrıs’ın değerlerinin basın aracılığıyla toplumlara anlatılması gerektiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs’ta çok değerli ve tarihi yerleri bulunduğuna dikkat çeken Turanlı, “Bunları hem Türkiye’ye hem de Dünya’ya anlatılması gerekir. Bir Rus’un, Alman’ın bir İngiliz’in bizim doğası, denizi ve güneşini birlikte yaşamasını niye engelliyorlar. Sebep nedir? Bu ayıp aslında uluslararası toplumundur” dedi.