Akıncılar bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin sınır köylerinden Akıncılar bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akıncılar köyünün sevilen çınarlarından olan Burhan Parıldak bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Parıldak’ın cenazesi Akıncılar Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akıncılar Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.