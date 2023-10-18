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Akıncılar bir çınarını daha kaybetti

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Akıncılar bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin sınır köylerinden Akıncılar bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Akıncılar köyünün sevilen çınarlarından olan Burhan Parıldak bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Parıldak’ın cenazesi Akıncılar Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Akıncılar Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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