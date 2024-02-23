“Emniyet teşkilatına güvenimiz tam”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, emniyet teşkilatına güvenlerinin tam olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazimağusa Polis Müdürlüğünü ziyaret etti.

Zorlu Töre ziyaretinde, polis teşkilatının personel eksikliklerinin farkında olduğunu belirterek buna rağmen teşkilatın özverili çalışmalarını takdirle takip ettiğini söyledi.

Polisin her zaman halkın can ve mal güvenliğini korumak adına görev başında olduğunu belirten Töre, emniyet güçlerinin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şemsiyesi altında Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını icra ettiğini kaydetti.

Emniyet teşkilatına güvenlerinin tam olduğunu belirten Töre, polisin devlete bağlılık bilinciyle görev yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Töre, polisin devleti temsil ettiğini bu bağlamda da ciddiyet, disiplin, sevgi ve saygının ön planda tutulduğunu ifade etti.

Gazimağusa Polis Müdürü Barış Sel de yasalar çerçevesinde hareket ederek görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

DAÜ’YE DE ZİYARET

Öte yandan Zorlu Töre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni de (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ’nün zor günlerden geçtiğini ancak sıkıntıların çözülmesi konusunda hükümetin de sürece yakın ilgi gösterdiğini söyleyen Töre, yeni seçilen yönetimin sorunları çözmek adına kolları sıvadığını, KKTC açısından bir prestij olan DAÜ için herkesin fedakarlık yapması gerektiğini vurguladı.

