“Yunanistan, Güney Kıbrıs’ı iki devletli çözüme motive etmeli”

Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan’ın artık Güney Kıbrıs’ı egemenlik temelinde, iki devletli çözüme motive etmesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da, Turkuvaz Medya Grubunu ziyaret etti.

Medya grubu genel yayın yönetmenleri ve yöneticileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Sabah gazetesi ile Daily Sabah’a röportaj verdi, A Haber ile A News’te programa katıldı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü temelindeki iki devletli çözüm siyasetinin sürdürüldüğünü vurguladı, Azerbaycan’ın da bu sürece verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Yunanistan’ın da artık Güney Kıbrıs’ı egemenlik temelinde, iki devletli çözüme motive etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının yürüttüğü yeni siyasetin, Türkiye’nin tam desteğiyle dünyada yerini bulduğunu ifade eden Tatar, tüm kesimlerin adada iki halk, iki devlet olduğunu bildiğini ve bunu kabul ettiğini kaydetti.

Milli duruşun sürdürülmesinin önemine işaret eden Tatar, egemen eşitlik, uluslararası eşit statü ve iki devletli çözüm siyasetinin Türkiye ve KKTC açısından önemini anlattı.

Soru üzerine, BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin "Kıbrıs’ta müzakerelerin başlatılması için ortak zemin var mı yok mu" konusunda görüşmeler yapacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının eşitliği kabul edilmeden masaya dönmeyeceklerini belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulması ve haksız ambargoların kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “sıfır asker sıfır garanti” talebinin asla kabul edilemez olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

“Bu, sonumuzun başlangıcı olur” ifadelerini kullanan ve Gazze’de yaşananların ortada olduğunu işaret eden Tatar, KKTC tanınmıyor olsa da Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği, eğitim, turizm ve inşaat alanındaki başarıların ortada olduğunu, KKTC’nin güçlü bir devlet olarak gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Görüşmelerin Crans Montana’da kalınan yerden devam etmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletiyle bir çözüme ulaşmak istediğini, yeni siyaseti de o çerçevede sürdürdüğünü kaydetti.



