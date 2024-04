Emekli Subaylar Derneği 23 Nisan’ı kutladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And yazılı açıklamasında, “Dünya üzerinde çocuklarına bayram armağan edilen Yüce Türk Milleti’nin ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutlarız” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk halkının bağımsızlığının ve egemenliğinin en temel unsuru ve dayanağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününün geleceğin ve egemenliğin yılmaz savunucuları olan, yarının çağdaş gençleri ve yetişkinleri olacak Türk çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini ifade eden And, şöyle devam etti:

“Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, özgür yaşamak, adadaki varlık ve egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek için Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya ve değerlerini korumaya devam edecektir.

Öte yandan, yanıbaşımızda yaşanan çocuk katliamlarını görmemezlikten gelen, mazlumları bir o kadar daha mazlumlaştıranları şiddetle kınarken, bir an önce dünya barışı ve çocukların refahı için tüm insanlığı çaba sarfetmeye davet ederiz.

Bu vesileyle başta ulusumuz ve özelde de geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutlarken, Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilir, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız.”