“Özgür Ruh” karma resim sergisi 29 Nisan’da

Veysi Soyer’in organizasyonuyla farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren “Özgür Ruh” adlı karma sergi, 29 Nisan Pazartesi günü açılıyor.



Küratörlüğünü Bedia Kale’nin üstlendiği sergi saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu’nda izlenime açılacak.

Sergide, Andrea Charalambides’in cam, Bedia Kale’nin ve Rauf Ersenal’in seramik, Lebibe’nin ve Veysi Soyer’in resim, Veli Kaymaklı’nın fotoğraf çalışmalarından oluşan özgün bir seçki yer alacak.

Açılış etkinliğinde Ertaç Hazer’in şiir dinletisi ve sunumunun yer alacağı “Özgür Ruh” sanat etkinliği 3 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar mesai saatleri içerisinde sanatseverlerin izlenimine açık olacak.

