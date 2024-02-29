Türkiye'den KKTC'ye 4 bin gıda kolisi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazanda ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplam 20 bin gıda kolisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Bosna Hersek, Kosova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Karadağ'a gönderdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ramazanın yardımlaşmanın da ayı olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yurt dışı yardım kolileri dağıtımını ramazan ayı öncesi geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Bu sene de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 4 bin, Bosna Hersek'e 5 bin, Kosova Cumhuriyeti'ne 5 bin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne 4 bin ve Karadağ'a 2 bin olmak üzere toplam 20 bin gıda kolimizi yerlerine ulaşması için bugün uğurladık. Cenabıallah vakfeden ecdadımızdan razı olsun. Millet olarak yardımlaşma duygumuz artsın, eksilmesin." dedi.
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