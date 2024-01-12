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Denktaş'ın 12. ölüm yıldönümü... Ertuğruloğlu: "Saygı, minnet ve rahmetle anıyorum"

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Denktaş'ın 12. ölüm yıldönümü... Ertuğruloğlu: "Saygı, minnet ve rahmetle anıyorum"
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatının 12. yıl dönümünde yayımladığı mesaj şöyle:
“Ömrünü Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığına adayan, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı vefatının 12. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

 Liderimiz Rauf Denktaş’tan aldığımız ilhamla sürdürdüğümüz milli Kıbrıs davamızda; anavatanımız Türkiye ile fikir, güç ve gönül birliği içinde, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili yönündeki mücadelemizi kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz”
 
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