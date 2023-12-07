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“Emek Atölyesi” Cumartesi günü açılıyor

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“Emek Atölyesi” Cumartesi günü açılıyor
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Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin üretim ve satış yeri olarak faaliyet gösterecek olan “Emek Atölyesi” 9 Aralık Cumartesi günü açılıyor.
 
Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Emek Atölyesi"nin saat 14.00'da açılacağı kaydedildi.
 
Girne’de Sulu Çember yanındaki Hüseyin Kişi Apartmanı Zemin Kat'ta bulunan üretim ve satış noktasının açılış organizasyonunda, Kooperatif üyesi kadınlar tarafından üretilen çeşitli ürünler de satışa sunulacak.
 
Açıklamada, bölgedeki üretici kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla sekiz ay önce faaliyete geçen Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin yaptığı duyuruda, hafta sonu gerçekleşecek eğlenceli organizasyona tüm yurttaşları davet edildi.
 
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