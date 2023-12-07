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Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısı kurulacak

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Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısı “Great Sea Interconnector” olarak yeniden adlandırıldı

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Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısı kurulacak
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Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısının “Great Sea Interconnector” olarak yeniden adlandırıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bugüne kadar “Eurasia Inerconnector” olarak bilinen projenin yanında, Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı için “Great Sea Interconnector” isminin kullanılacağını ve bunun, projenin yeni uygulayıcısı olan Yunanistan “Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” (ADMIE) tarafından kararlaştırıldığını yazdı.
Gazete, ADMIE CEO’su Manusos Manusakis’in bu akşam, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edileceğini ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun da bu kabulde hazır bulunacağını kaydetti.
Haberde, Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis’in, bu projenin Güney Kıbrıs’ın elektrik tecridini kaldıracağını ve Doğu Akdeniz’de yeni bir enerji koridoru açacağını söylediği belirtildi.
 
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