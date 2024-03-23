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Bu yaz susuz kalabiliriz

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Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği uyardı: "Önlemler alınmadığı takdirde bu yaz tamamen içme suyu dâhil susuz kalabiliriz"

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Bu yaz susuz kalabiliriz
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Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu, su tüketimini azaltacak önlem alınmadığı takdirde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanabileceğini ileri sürdü.
Dayıoğlu, Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Önlemler alınmadığı takdirde bu yaz tamamen içme suyu dâhil susuz kalabiliriz. Bu gibi sorunları çözmek belediyelerin sorumluluğundadır.” dedi.
Pek çok ülkede yaşanan su kıtlığının, yer altı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini öncelikli ihtiyaç haline getirdiğini kaydeden Dayıoğlu, hükümet ve belediyelerin su kaynaklarının daha verimli kullanımı için önlemler alması, icabı halinde su kesintisi yapması gerektiğini ifade etti. Dayıoğlu, yer altı su kaynaklarının bazı bölgelerde kontrolsüz kullanımı ve yanlış yönetilmesi nedeniyle ya tüketildiğini ya da kirletildiğini kaydetti.
İklim değişikliklerinin etkileriyle birlikte yer altı su kaynaklarının öneminin de arttığını ifade eden Dayıoğlu, dünyadaki tatlı suyun yaklaşık yüzde 99’unu yer altı su kaynaklarının oluşturduğunu,
küresel yer altı su çekiminin 50 yılda dört kattan fazla arttığını, toplam yer altı suyunun ise hala çok küçük bir kısmına erişildiğini kaydetti.
 
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