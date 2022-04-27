Elektrikte indirim bir aylık olacak

Yeni Hükümet ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı, elektrikte sadece mart faturalarına ve alkollü içki fonlarına indirimi onayladı



Yeni hükümetin Bakanlar Kurulu ilk toplantısı dün yapıldı. Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan ve yaklaşık iki saat süren ilk toplantında, önceki hükümet döneminde açıklanan ancak uygulanamayan mart ayı için elektrik tarifelerinde ve alkollü içecek fonlarında indirim yapılmasının uygulanmasına karar verildi.

Kararları Sözcü Nazım Çavuşoğlu açıkladı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni hükümetin güven oyu prosedürünün devam ettiğini hatırlatarak, ilk toplantıda önceki hükümet tarafından karara bağlanarak Başbakan tarafından kamuoyu ile de paylaşılan elektrik ve alkollü içecek indirimleri, küçükbaş hayvancılara kredili arpa satışı kararı ve Para ve Kambiyo Yasası’nı gündeme aldıklarını aktardı.

“YAPILAN TARİFE AYARLAMASI KEYFİLİKTEN DEĞİL”

Elektrik ücretleriyle ilgili geçen hükümet döneminde alınan indirim kararının sadece mart ayı için geçerli olmasının oy birliği ile karara bağlandığını belirten Çavuşoğlu, üç yıldır güncel maliyetlerin tarifelere yansıtılmadığını kaydederek, şu anda yapılan tarife ayarlamasının keyfilikten yapılmadığını vurguladı.

Başbakan’ın topluma mart ayını kapsayan bir söz verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu kapsamda mart ayı için uygulanacak tarife ile ilgili de bilgi verdi.

Buna göre, konut tarifelerinde sadece mart ayında 0,98 TL olan 0-250 KWS 0,98 TL; 2,70 olan 250- 550 KWS 1,70 TL; 2,95 olan 501 – 750 KWS 2 TL; 3,25 olan 750 – 1000 KWS 2,25 TL ve 4 TL olan 1000 KWS ve üzeri 3,30 TL olarak uygulanacak.

Turizm tarifelerinde de yine mart ayı için, sadece otel olarak kullanılan yatırımlarda 2,70 TL olan tarife 1,70 TL ve gazinolu otellerde ise 2,70 TL olan tarife 2 TL olarak uygulanacak.



