Elektrik zammı için ara formül arayışı

Bakan Arıklı, halkın elektrik zammını ödemesinin mümkün olmadığını ama diğer taraftan zam yapılmazsa KIB- TEK yönetimin kanunen zor durumda olacağını dile getirerek, ara formül bulmaya çalışacaklarını kaydetti





Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KIB-TEK’in akaryakıt taşıma ihalesinin iptal edildiğini, yeni bir ihale açılacağını ve 10 iş günü içinde sürecin tamamlanacağını söyledi.

Akaryakıt ihalesinde KIB-TEK bütçesinden yüksek meblağlarda para çıkmasına engel olmak istediklerini söyleyen Arıklı, 28 dolar altına çekme hedefinde olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği’nin katı yakıtla elektrik üretimini 2030’dan itibaren yasaklayacağını söyleyen Arıklı, dolayısıyla kablo ile elektrik ve gazla elektriğe geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Arıklı, bunun uzun soluklu bir proje olduğunu ancak KIB-TEK’in bu sürede bu şekilde sürdürülemeyeceğini, zarar oranının “büyük” olduğunu belirtti.

Arıklı, halkın, zam ödemesinin mümkün olmadığını ama diğer taraftan zam yapılmazsa da KIB- TEK yönetimin kanunen zor durumda olacağını dile getirerek, ara formül bulmaya çalışacaklarını kaydetti.

Arıklı, Özersay’ın sorusu üzerine, fizibilite çalışmasını durdurmadıklarını, BOTAŞ ile de görüştüklerini söyleyerek, “Gaz ile üretime geçmek zorundayız” dedi.

KKTC’ye gelen bütün akaryakıtın mutlak surette analizlerinin yapıldığını dile getiren Arıklı, kükürt denetiminin yapıldığını ve yapılmaya devam edeceğini ifade etti.

KIB-TEK’in bütçesinin KKTC’nin bütçesinin üçte biri olduğunu, “savurgan bir bütçe ve harcama alışkanlığı olduğunu” söyleyen Arıklı, bunu değiştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Üretim, iletim ve muhasebe ayrışmasını yapmak gerektiğini dile getiren Arıklı, buna yönelik yasa çalışmasının Meclise geleceğini söyledi.

Arıklı, “Hasta bir yapıyı kucağımızda bulduk onu ayağa kaldırmak hepimizin görevi” dedi.

