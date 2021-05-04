Özersay’dan iç bulaş tehlikesine karşı uyarı

HP Başkanı Özersay, kapalı turizm çerçevesinde açık olan otellerin çalışanlarının evlerine gönderildiğini, bunun iç bulaşı artırabileceğinden tehlikeli olduğunu söyledi



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te konuşma yaptı.

Özersay, kapalı devre turizm konusunda, kendilerine bazı duyumların geldiğini, denetleme yapılması gerektiğini belirtti.

Kapalı devre turizme olumlu yaklaştıklarını belirten Özersay, ancak son dönemde aldıkları duyumlarla kapalı turizmin kapalı olmadığı izlenimi edindiklerini kaydetti.

Özersay, kapalı turizm çerçevesinde açık olan otellerin çalışanlarının evlerine gönderildiğini, bunun iç bulaşı artırabileceğinden tehlikeli olduğunu söyleyerek, diğer bir duyumun da, ülke içinden müşteri kabul edilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Özersay, bu iddiaların ilgili bakanlık tarafından cevaplandırılması gerektiğini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, restoranların kapanış saatlerini yeniden değerlendirmesi ve saati ileriye çekmesi talebinde bulunan Özersay, dış mekanı bulunan restoranlarda neden müzik yapılamadığını sordu.

Özersay, Anneler Günü çerçevesinde, pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğundan ailelerin cumartesi günü bir araya gelmesinin söz konusu olabileceğini söyleyerek, gelecek hafta pazardan başlayarak, Pazar günlerine esneklik gösterilmesinde yarar olabileceğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektrik üretimi ile ilgili açıklamalarda bulunduğunu, gaz ile üretime geçirilirse ucuzlama olabileceğini söylediğini belirten Özersay, ancak Arıklı’nın buna uygun bir tutum içinde olmadığını savundu.

Özersay, kendi hükümetleri döneminde BOTAŞ ile de görüşerek, fizibilite çalışmaları yaptıklarını ancak Bakan Arıklı’nın göreve gelmesiyle bunun durdurduğunu ileri sürdü.

Bakan Arıklı’nın elektrik zammını Demokles’in kılıcı gibi kullandığını savunan Özersay, Arıklı’yı şeffaf ve tutarlı davranmaya davet etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı’na seslenen Özersay, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cenevre sonrasında mecliste kapalı oturuma çağırması önerisinde bulundu.

Meclis Başkanı Sennaroğlu da, bu çağrısını değerlendirip gereğinin yapılacağını kaydetti.

