Elektrik krizi sabotajmış!

Ulaştırma Bakanı Arıklı, Yeni Havalimanı'nda önceki gün meydana gelen elektrik arızasının "görevlilerin ahmakça yapılan müdahalesi" sonucu meydana geldiğini söyledi

20 uçak ve 3 bin yolcunun etkilendiğini yeni havalimanında önceki gün yaşanan kaosun ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden olayın sabotaj olduğunu iddia etti.

Arıklı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Dün (önceki gün) Ercan Havaalanında yaşananlar son derece üzüntü verici idi.

450 Miyon Avroluk dev bir yatırım, ahmakça yapılan bir müdahale ile nasıl sabote edilir, itibarsızlaştırılır, KKTC düşmanlarına Ülkeye ve ülke yöneticilerine hakaret için nasıl fırsat yaratılır, bunu hep birlikte gördük ve tecrübe ettik.

Ahmakça diyorum çünkü gayrısı ihanet ve sabotaj olur ki bunu düşünmek dahi istemiyorum.

Bana ulaşan ham bilgilere göre mesele şu; Dün (önceki gün) sabah saat 4.30 civarında, Havalanına enerji sağlayan Meriç Trafo merkezinden kaynaklandığını düşündüğümüz bir teknik arıza nedeni ile Tevzi Binasında sigortalardan birisi atmış.

Olaya müdahale eden görevliler, sigortanın neden attığını tesbit edip arızayı gidermek yerine direk düşmüş sigortayı kaldırmaya çalışmışlar. Bu sefer yeraltındaki kablolardan biri yanarak Tevzi Binasında küçük bir patlamaya sebep olmuş.

Aynı görevliler derhal jeneratörleri devreye sokmak yerine arıza ile uğraşmaya devam etmişler. Bu arada jenaratörler devreye girinceye kadar Havalimanına 10-15 dakika elektrik sağlayan regülatörlerdeki elektrik de bitmiş. Teknik ekip hala daha jenaratörleri devreye almayı akıllarına getirmemiş. Jenaratörler devreye girmediği için havaalanında elektrik sistemi çökmüş. Bütün teknik cihazlar kendilerini reset etmiş.

Cihazların tekrar çalıştırılması ise yaklaşık 4 saat sürdü.

İlgili arkadaşlarla bir toplantı yapıp yukarıdaki ham bilgilerin teyidini alacağız. Bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması için alacağımız tedbirleri konuşacağız.”

