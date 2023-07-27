Hava Trafik Kontrolleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya yüklendi.

Cem Kapısız, şöyle dedi:

“Erhan Arıklı yine günah keçisi arayışında. Kim sabote etmiş ki Ercan'ı Sn. Arıklı? Binayı yapan belli, işleten belli, izin veren belli, tüm teçhizatını kuran belli, bunların güvenliğini sağlayan belli, lisanslandıran belli. Hepsinde sen ve kölesi olduğunuz sermaye var. Hepsi de yarım yamalak yapılmış. Sizin yönettiğiniz sistemin sabotajcıya, haine ihtiyacı yoktur. Siz, kendi kendinizi mahvetmeye yeter de artarsınız bile!” yanıtını verdi.

