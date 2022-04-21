Elektrik kesintileri yeniden başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu az önce yaptığı duyuruyla bugün üretim yetersizliği nedeniyle 17.30 - 23 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacağı uyarısında bulundu.

Kıb-Tel'ten yapılan duyuru şöyle:

"GENEL KESİNTİ UYARISI

Değerli Tüketicilerimiz,

21.04.2022 tarihinde 17:30-23:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır."