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“Şaşırmadım dersem yalan olur”

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Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu kararı (hükümetin istifasını kabul etme) almasını beklemediğini belirterek karara saygı duyduğunu söyleyerek “Şaşırmadım dersem yalan olur” dedi

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“Şaşırmadım dersem yalan olur”

UBP Parti Meclisi, bugün saat 15.30’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kütüphanesi Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda toplandı.

Bir buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Parti Meclisimiz oy birliği ile yeniden hükümet kurma yetkisini bizlere tevdih etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Yarın saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceklerini anımsatan Sucuoğlu, bu görüşmeden sonra rotalarının çizileceğini ifade etti.

“ŞAŞIRMADIM DESEM YALAN OLUR”

“Sayın Cumhurbaşkanı’na iki tane zarf gitti. Biri Hükümetin istifası diğeri Sayın Sunat Atun’un görevden alınmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın aldığı karara şaşırdınız mı?” diye sorulması üzerine Sucuoğlu, “Şaşırmadım dersem yalan olur” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu kararı almasını beklemediğini belirten Sucuoğlu, karara saygı duyduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP’den çıktığını ve kendilerinin dava arkadaşı olduğunu kaydeden Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’na sahip çıkmaya ve onu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne (CTP) vereceği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine de Sucuoğlu, “Olabilir. Biz yeni istifasını veren bir hükümetiz. Dolayısıyla böyle bir yolu takip etmesi de gayet doğaldır. Kararı Cumhurbaşkanı verecektir” dedi.

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