Elektrik borçlularına af müjdesi

Hükümet, Kıb-Tek'e olan borçların ödenebilmesi amacıyla, taksitlendirme ve gecikme zamlarının affını öngören yasa gücünde kararname çıkardı

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) alacaklarını tahsil edebilmesi ve tüketicilerin borçlarını ödeyebilmeleri amacıyla yasa gücünde kararname çıkardı. Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe giren kararname, oluşan ekonomik sıkıntılar nedeniyle tüketicilerin ödeme güçlüğü yaşaması ve Kıb-Tek’in de alacaklarını tahsil etmekte zorlanması dikkate alınarak hazırlandı. Yasa gücünde kararname ile; Gerçek ve tüzel kişi tüketicilerin Kıb-Tek’e olan birikmiş elektrik tüketim borçları ile gecikme zamlarının, Proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ile gecikme zamlarının, Sayaçların yanlış bağlanması ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ihtilaflı borç ve/veya gecikme zamlarının, Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait sayaçların borç veya gecikme Borçları nedeniyle davalı ya da hüküm giymiş kişi ve kurumlar, kararnameden tüm borç ve gecikme zamlarını peşin ödemeleri halinde yararlanabilecek. Ayrıca gerçek ve tüzel kişi olan tüketicilere, başvuru tarihinde, ihtilaf halinde, belirlenmiş mahkeme masraflarını öncelikle ödeme ön koşulu da bulunuyor.

ŞARTLAR NELER?

Peşin ödeme “Birikmiş elektrik tüketim borcu ve gecikme zamları” ile “proje maliyetlerinden kaynaklanan mukavele borçları ve gecikme zamlarını” peşin olarak ödemek isteyen borçluların, tek bir defada ve peşin olarak anaparanın tamamını ve bu anaparaya ait peşin ödemenin yapıldığı tarihe kadar oluşmuş gecikme zamlarının yüzde 20’sini ödemeleri gerekiyor. Bu ödeme yöntemiyle anapara ve gecikme zamlarının tamamı ödenmiş sayılacak. Taksitli ödeme Düzenlemeden taksitli olarak yararlanmak isteyen borçlu tüketicilerin ise, elektrik tüketimi ve proje maliyetlerinden kaynaklı borçlar için ana para ve gecikme zammı toplamının ez az yüzde 5’ini peşin olarak ödemesi gerekiyor. Taksitli ödemede gecikme zamlarının yüzde 50’si tahsil edilecek, yüzde 50’si silinecek. Taksitlendirme süresi ise 30 ayı aşmayacak. “Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması neticesinde oluşan ihtilaflı borçlar” ile “kamu kurum-kuruluşları ve belediyelere ait su motoru sayaçlarının borçları” için taksit süresi 10 yıl olacak. Yanlış bağlantı ve/veya yanlış çarpan hesaplaması sonucunda oluşan ihtilaflı borçların gecikme zamları silinecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin su motorlarına ait sayaçların borçlarının gecikme zamlarının da yüzde 90’ı silinecek.

ÖDEMELERDE AKSAMA OLURSA NE OLACAK?

Art arda 3 taksitin veya bir yıl içerisinde herhangi 5 taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, borçlunun elektriği kesilecek ve yapılan anlaşma bozulacak. Ayrıca borçlunun yüzde 5 peşinatı ödediği tarihten önceki ana para ve gecikme zamları ile ödeme planı yapıldığı tarihten itibaren oluşacak gecikme zamları yeniden devreye girecek. Ödenen yüzde 5 peşinat ve taksitlerin iadesi yapılmayacak. Mahkemede ödenmemiş borçla ilgili yasal işlem başlatılacak. Aylık taksit miktarının altında yapılan ödemelerde de taksit ödenmemiş sayılacak. Art arda 3 taksiti veya bir yıl içerisinde herhangi 5 taksit koşullarını ihlal etmemesine rağmen daha az taksit sayısında aksama olması ve ödeme planına uyulmaması halinde, vadesi geldiği halde ödenmeyen takside gecikme zammı uygulanacak.

