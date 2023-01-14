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Liderimiz törenlerle anılacak

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Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, aramızdan ayrılışının 39'uncu yıldönümünde tören ve etkinliklerle anılacak

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Liderimiz törenlerle anılacak
Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük için 39'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla anma töreni ve anma programı düzenlenecek.
Küçük, 15 Ocak Pazar günü saat 10.26’da anıt mezarında düzenlenecek törenle anılacak.
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.
Anıt mezardaki törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzalayacak ve konuşma yapacak.
Küçük için Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.15’te anma programı düzenlenecek.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından merhum lider Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Selen Süheyla Küçük konuşma yapacak.
Anma programı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi korosunun şarkıları ve oratoryoyla son bulacak.
Küçük’ün 39'uncu ölüm yıldönümü dolayısıyla Mersin’de de anma töreni düzenlenecek.
 
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