El-Sen yarın tüm bölgelerde bir günlük uyarı grevine gidiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Cesurer: “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışılıyor”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle yarın tüm bölgelerde uyarı grevine giderek, Meclis önünde basın açıklaması yapacak.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa’ya verilmeye çalışılan yeni alım garantilerinden vazgeçilmeyip, Kıb-Tek’in yeni santral yatırımları ile ilgili gerekli ihaleye çıkılmaması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemin hayata geçirileceğini” kaydetti.

Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “yangından mal kaçırılır” gibi komiteye gönderilip, Aksa temsilcilerinin de çağrıldığını savunarak, “Aksa’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığını” ileri sürdü.

“Toplumun pahalı elektrik kullanımına devam etmesine sebep olunacağını” kaydeden Cesurer, “verilmeye çalışılan alım garantilerinin, rüzgar ve güneş enerjisinden talep edilen üretimi tamamen sekteye uğratacağını ve maliyetlerin artmasına sebebiyet vereceğini” kaydetti.

Alternatif teklifler varken, yapılması gereken yatırımlar zamanında yapılmayarak, bu günler için zemin hazırlandığını öne süren Cesurer, “Bilinmelidir ki yapılmaya çalışılanlar halkımıza ihanetle eşdeğerdir” iddiasında bulundu.

“Yürürlükte var olan mevcut sözleşmede, Kıb-Tek’in Aksa ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzatma yetkisi varken, çözüm üretilmek isteniyorsa alternatifler mevcuttur” diyen Çağlayan Cesurer, şöyle devam etti:

“Daha ucuza enerji üretebilecek santrallerin hayata geçirilmesi için hem zaman hem de kaynak mevcuttur. Mevcut olmayan bu adımları atacak siyasi iradedir. Siyasi irade her zamanki gibi kolay ve pahalı yöntemlere başvurarak halkına ihanet etmektedir.”



“Adrese teslim düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz”



“Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa’ya ihalesiz şekilde yapılmaya çalışılan adrese teslim düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz” diyen El-Sen Başkanı Cesurer, yarın tüm bölgelerin katılacağı bir günlük uyarı grevine gideceklerini ve Meclis önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Cesurer, Saat 09.00’da Kıb-Tek Merkez binası önünden Meclis önüne yürüyeceklerini, saat 10.30’da ise Meclis önünde basın açıklaması yapılacağını belirtti.

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Aksa’ya verilmeye çalışılan yeni alım garantilerinden vazgeçilmeyip, Kıb-Tek’in yeni santral yatırımları ile ilgili gerekli ihaleye çıkılmaması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemin hayata geçirileceğini kaydeden Cesurer, El Sen Yönetim Kurulu’nun oy birliği ile gerekli kararları ürettiğini belirtti.

El-Sen Başkanı Cesurer, “Bu süreçte yaşanacak olanların sorumluları çalışan emekçiler olmayacaktır” dedi.