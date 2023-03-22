Topçuköy Havva ablasına ağlıyor

İskele bölgesinin büyük köylerinden olan Topçuköy sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Topçuköy sakini olan ve çevresinde sevilen bir çınar olan Havva Sözeri bugün hayata gözlerini yumdu.

Havva Sözeri’nin cenazesi yarın Topçuköy Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Topçuköy Mezarlığı’na defnedilecek.

