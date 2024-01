Kıbrıs Developments, yeni prestij projesi MEDITERRA’nın inşaatına başlad

Çevreye duyarlı, ödüllü prestij projeler ile konut sektöründe fark yaratan Kıbrıs Developments, MEDITERRA ile birlikte standartları daha da yükseltecek

Blue Way Group bünyesinde 38 yıllık deneyimi ile konut sektörüne yön veren, ödüllü marka projeler hayata geçirerek Alsancak bölgesinde katma değer yaratan Kıbrıs Developments’in Akdeniz yaşam tarzının sürdürülebilir yaşam biçimleriyle harmanlandığı ve özellikleri açısından “ütopya proje” olarak tanımladığı yeni projesi Mediterra için temel atma gerçekleştirildi. Alsancak bölgesinde hayata geçirdiği prestij projeler ile konut sektöründe standartları yükselten Kıbrıs Developments’in Direktörü Çağatay Özbirim önderliğinde tüm Kıbrıs Developments ekibi Mediterra için sahaya indi.Girne, Alsancak bölgesinde geliştirilen, Akdeniz köyü konseptinden esinlenen MEDITERRA’daki yaşam, Kıbrıs'ın hem mimari hem de sosyal mirasını taşıyor ve iki ana aks etrafında şekilleniyor. Konut sahiplerinin kendi organik sebzelerini yetiştirebilecekleri bir üretim aksı ile avlularda ve tüm ortak sosyal alanların yanı sıra günlük sürdürülebilirlik uygulamalarının gerçekleştirebileceği bir sosyal aks. Bu aksları tanımlayan avlulu konut blokları ve bu bloklar arasında bağlantı sağlayan geçitler-sokaklar ana akslar ile doğrudan ilişkili olarak, villa blokları ise dere cephesi boyunca konumlanmış ve site içinde özerk yapılar olarak tasarlandı. Site modern hayatı barındıran bir “modern köy yaşamı” sunmayı amaçlıyor.Mediterra'nın gelişime yönelik temel önceliği Kıbrıs'ın doğal çevresinin korunması olarak tanımlanıyor. Bir dizi ilke ve özel olarak tasarlanmış altyapı ile doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesi ve eşsiz yerel biyoçeşitliliğin koruması amaçlanıyor. Mediterra projesinin ana konsepti tüketen değil üreten, eskiyen değil zamana meydan okuyan bir yerleşim inşa etmek olarak özetleniyor.1+1 Zemin, 1+1 1. Kat, 2+1 Zemin, 2+1 Penthouse, 3+1 Zemin, 3+1 Penthouse , 3+1 Villa, 3+1 Havuzlu Villa, 4+1 Havuzlu Villa tiplerinde konut seçeneklerinin yer aldığı, 28 bloktan oluşan ve toplam 100 konuttan ibaret olan MEDITERRA’da, zemin katlardaki konutların kendilerine özel bahçeleri bulunurken, birinci kattaki konutlar ise çatı teraslarına sahip.7/24 güvenlikli bir site olan MEDITERRA’da üretim aksının yanında bir de zengin içerikli sosyal alan bulunuyor. Fitness ve yoga-pilates stüdyosu sosyal alanların merkezinde yer alıyor. Yetişkin ve çocuk yüzme havuzlarının yanı sıra kulaç havuzu, bocce kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi spor aktivite alanlarının yanı sıra çocuk oyun parkı, Mediterra etkinlik meydanı ve amfitiyatro gibi sosyal mekanlar da site sakinlerine eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.Gave, Natura Spa & Wellness, plajlar, oteller, restaurantlar, devlet ve özel okullara yakınlığının yanı sıra, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan süpermarket, alışveriş merkezi, banka, eczane, hastane gibi her türlü hizmetin alınabileceği bölgenin merkezinde bulunan MEDITERRA, çevreci, üreten, geri dönüşüme bağlı, sürdürülebilir, doğa ile insan arasında organik bir bağ kuran ortak bir yaşam arayanlar için tasarlanmış bir proje.MEDITERRA’nın ayırt edici özelliklerinden biri olan enerji verimliliği kapasamında, sürdürülebilir malzeme seçimi ve sınırlı kaynak kullanımı ile EDGE sertifikalandırma programında enerji verimliliğinde %37.56, su verimliliğinde %42.43 ve malzemede %46.21 verimlilik hedefleniyor.Bugüne kadar hayata geçirdiği marka projeler ile gayrimenkul sektörünün en itibarlı kurumlarından biri olan ve gerek ulusal, gerekse uluslararası yarışmalarda birçok ödül kazanan Kıbrıs Developments’in tüm toplu konut projelerinde olduğu gibi MEDITERRA projesi için de İş Bankası tarafından natamam konut kredisi sağlanıyor. Ayrıca belli bir ödeme planı dahilinde proje bitimine kadar şirkete faizsiz ödeme imkanı da sunuluyor. Mediterra’nın anahtar teslimi ise 2025 yılının Kasım ayında gerçekleşecek. Kıbrıs Developments’in diğer projelerinde olduğu gibi, konut sahiplerine anahtar teslim ile eş zamanlı tapuları da teslim edilecek.Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, MEDITERRA projesinin temelini attıklarını şunları söyledi: “Biz Kıbrıs Developments olarak Mediterra Projemize aslında çok önce başladık. Önce yolumuzu inşa ettik, aydınlatmaları ekledik ve sonrasında buraya ulaşımı kolaylaştırmak için köprümüzü yaptık. Yolculuğumuza bütün tarlaları uygar bir yaşam alanı haline getirerek başladık. Her projede olduğu gibi Mediterra’da da destinasyon geliştirici kimliğimiz ile önce bölgeye yatırım yaptık. Projenin ön tarafına yaklaşık olarak 800 adet mavi ve lemoni selviler ekip yeşil adına çim alan oluşturduk. En sonunda da firmaların yapmış olduğu arıtma tesisini, tüm giderleri, su ve elektrik hatlarını yani kısacası ihtiyaç duyulan bütün altyapıyı projenin gereği doğrultusunda tamamladık. Dolayısı ile bugün burada daha doğru ifade ile Mediterra’nın üst yapısının temelini atmış bulunuyoruz diyebiliriz”.“100 yıl boyunca sıkıntı yaşanmayacak ve GPRS yardımı ile bir santim bile hata payı vermeyen temeller oluşturuyoruz” diyen Özbirim, “Yaşadığımız ve aynı zamanda yatırım yaptığımız bölgemiz Alsancak’ta toprağın sadece %20si inşaat için kullanılabilir, geriye kalan %80’i ise yasa gereği yeşile bırakılır. Bu anlamda biz de yaşadığımız bölgeye duyduğumuz saygı ve doğaya verdiğimiz değeri ön planda tutarak projelerimize uzun ömürlü ağaçlar dikiyoruz. Mediterra’nın içine ekilecek 1000 adet ağaç stoğumuz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.Sadece konut projeleri inşa etmediklerini, her detayı birbiri ile uyum içerisinde olan doğalı koruyarak eşsiz kalitede bir yaşam bir alanı yarattıklarını vurgulayan Özbirim, “Hem huzuru hem de yemyeşil bir dokuyu bir arada sunuyoruz. Kapalı sistem olarak adlandırdığımız, kendi içerisinde sürdürülebilir bir yapıyı barındıran Mediterra projemiz bu anlamda imza niteliği taşıyan projelerimizden birisi olacaktır” dedi.Doğal bir yaşam alanı oluşturmak bilinç, emek ve sevgi ister diyen Çağatay Özbirim, bu yüzden her zaman sahada olduğunu belirterek “Kıbrıs Developments ailesi olarak kalbimiz şu anda Mediterra’da atıyor” şeklinde duygularını ifade etti.Kıbrıs Developments’in ürettiği projelerin Kıbrıs’ın ve bölgenin marka projeleri olması nedeniyle kısa vadede büyük primler yaptığını vurgulayan Özbirim, yatırımcılar açısından avantajları da şu şekilde aktardı: “Lansman ile birlikte Mediterra projesine yatırım yapan müşteriler, anahtar teslim ile birlikte satış fiyatlarında izlenilen politika gereği, liste fiyatlarına yapılan toplamdaki %40lık fiyat artışı ile birlikte bu kazancı yatırımcılarına sunmaktadır. Bölgenin premium bölge olması sebebi ile kira gelirleri ile geri dönüşüm (amortisman süresi) diğer bölgelere kıyasla çok hızlı gerçekleşmektedir. Örneğin, uluslararası platformlarda, Airbnb ve booking.com ile edindiğimiz bilgiler ışığında bir hesaplama yapar isek 2+1 konutun kısa dönem kira ile geri dönüşümü 9.8 yıldır ada içerisindeki lokasyonlarla kıyaslama yapıldığında, tüm sosyal aktiviteleri bölge kendi içerisinde kapsadığı için yıllık doluluk oranı diğer lokasyonların çok üstündedir. Yatırımcı, natamam konut kredisi kampanyamız kapsamında topraktan 120 ay vadede konut kredisi kullanabilir. Uzun dönem vadeye girildiğinde aylık taksit miktarları TL oluşu sebebi ile ve konutundan elde edeceği kira geliri döviz olacağı için günümüz ekonomik konjonktüründe büyük kazançlar sağlayacağı aşikardır”.Sürdürülebilirlik odağı ile Kuzey Kıbrıs’ta ödüllü imza projeler hayata geçiren Kıbrıs Developments, 38 yıldır Kıbrıs’ın değerlerine; tarihine, doğasına, mimarisine, sanatına ve kültürüne sahip çıkma misyonu ile faaliyetlerini yürütüyor. Alsancak bölgesinde hayata geçirdiği projelerin tümünde doğa ve engelli dostu bir yaklaşım izleyen ve yerel sanata ve sanatçıya destek verilebilecek entegre alt projeler geliştiren Kıbrıs Developments, bir gayrimenkul geliştiriciden ziyade bir destinasyon geliştirici olarak sektöre yenilikler katmaya devam ediyor.Kıbrıs Developments ve projeleri ile ilgili daha detaylı bilgi için www.kibrisdevelopments.com internet sitesi ziyaret edilebilir.